Colombia se prepara ante alta probabilidad de fenómeno de El Niño

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, advierte sobre un 90% de probabilidad de que Colombia enfrente el fenómeno de El Niño entre mediados de año y septiembre, instando a la preparación y al ahorro de recursos.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez , ha advertido sobre una alta probabilidad de que Colombia experimente el fenómeno de El Niño entre mediados de año y septiembre, con consecuencias significativas relacionadas con la disminución de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas.

La ministra Vélez enfatizó que existe un 90% de probabilidad de que se declare El Niño, pudiendo ocurrir desde la segunda mitad del año o, más probablemente, a partir de septiembre. Esta situación representa un desafío considerable para la gestión de los recursos naturales del país, especialmente en lo que respecta al suministro de agua potable y al consumo de energía eléctrica.

La ministra Vélez hizo un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad colombiana a prepararse activamente para enfrentar los posibles impactos de este fenómeno climático, instando a la implementación de medidas concretas de ahorro y uso eficiente de los recursos disponibles. La funcionaria detalló que el sector productivo debe asumir un papel proactivo en la elaboración e implementación de planes de ahorro de agua y energía, reconociendo la importancia de optimizar los procesos productivos para minimizar el consumo de recursos.

Asimismo, resaltó la necesidad de que los hogares colombianos adopten hábitos de consumo responsable, implementando estrategias de ahorro de agua en sus actividades diarias y promoviendo el uso eficiente de la energía eléctrica. La ministra Vélez subrayó que la colaboración entre el sector público y el privado, así como la participación activa de la ciudadanía, son fundamentales para mitigar los efectos adversos de El Niño.

Además, la ministra dirigió un mensaje específico al sector eléctrico, instándolos a tomar todas las medidas necesarias para minimizar el impacto del fenómeno en la generación y distribución de energía, incluyendo la posible implementación de ajustes operativos para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Se espera que el sector eléctrico realice inversiones en infraestructura y tecnología que permitan mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas en la transmisión y distribución de electricidad.

Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro no estará a cargo del desarrollo completo del fenómeno de El Niño, la ministra Vélez aseguró que se están emitiendo alertas tempranas para que los diferentes sectores puedan adoptar medidas preventivas adecuadas. Estas alertas buscan informar a la población sobre los posibles riesgos asociados a El Niño, como sequías, incendios forestales, escasez de agua y aumento de las temperaturas, y proporcionar recomendaciones para reducir la vulnerabilidad ante estos eventos.

El gobierno nacional está trabajando en la coordinación con las autoridades locales y regionales para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con El Niño y garantizar la protección de la población y los ecosistemas. La ministra Vélez reiteró el compromiso del gobierno con la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales, destacando la importancia de abordar el cambio climático como un desafío global que requiere la colaboración de todos los actores sociales.

Se espera que se implementen programas de educación ambiental para sensibilizar a la población sobre la importancia del ahorro de agua y energía, y promover prácticas sostenibles en el uso de los recursos naturales. La preparación para El Niño es una oportunidad para fortalecer la resiliencia del país ante los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible





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