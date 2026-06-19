Colombia se prepara para balotaje presidencial entre Petro y De la Espriella en un clima de polarización y alertas internacionales

La campaña electoral colombiana entra en su fase decisiva con un marcado tono geopolítico tras el apoyo del presidente argentino Javier Milei a Abelardo de la Espriella, mientras el presidente Gustavo Petro rechaza una alerta de la Embajada de EE.UU. sobre posibles disturbios postelectorales.

Colombia se encuentra en las horas finales de una campaña electoral profundamente polarizada que definirá su rumbo para los próximos cuatro años, en medio de debates económicos, de seguridad y sobre la fortaleza institucional.

La contienda electoral ha adquirido un marcado matiz internacional tras conocerse el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella. De la Espriella celebró el respaldo y aseguró que, de resultar electo, establecerá una relación inmejorable con Argentina, en clara referencia a su oposición al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro.

Milei, por su parte, expresó su expectativa por una nueva etapa en las relaciones bilaterales si triunfa De la Espriella en la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Este intercambio de apoyos transnacionales subraya la dimensión geopolítica que ha adquirido el balotaje colombiano, con un discurso que enfatiza un cambio drástico en la política exterior y las alianzas regionales.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió con vehemencia a una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que advierte a sus ciudadanos sobre posibles protestas y actos de violencia durante y después de la jornada electoral, así como cierres de fronteras y ley seca. En un acto público en Villavicencio, Petro desestimó los temores y le pidió a la legación diplomática que no asuste a los estadounidenses residentes en el país.

Aseguró que nada ocurrirá porque en el gobierno hay un demócrata y, sobre su permanencia en el cargo, afirmó que solo obedece al pueblo y que no se quedará un segundo más luego de que su mandato expire el 6 de agosto a medianoche. Su declaración busca transmitir tranquilidad tanto a la comunidad internacional como a sus simpatizantes, en un contexto de alta tensión política y social.

La alerta estadounidense, detallada en su comunicado, señala que las manifestaciones y los despliegues policiales podrían generar interrupciones significativas en el transporte y la movilidad en distintas regiones. A pesar de que los sondeos han mostrado una ventaja constante para De la Espriella sobre Petro en los últimos meses, el escenario electoral es impredecible debido a la alta abstención histórica y la posibilidad de un voto de castigo o de indecisos que se decida en las últimas horas.

El candidato oficialista, que busca la reelección, centra su campaña en defender sus logros en materia de paz y reforma social, mientras que su rival aboga por un giro liberal-conservador en lo económico y una alineación más firme con Estados Unidos y gobiernos como el de Argentina. El país espera con expectativa el domingo, consciente de que el resultado moldeará no solo las políticas internas, sino también la posición de Colombia en un escenario global cada vez más fragmentado.

La propuesta de De la Espriella de inyectar 10 billones de pesos en el sistema de salud en 90 días también ha resonado en electores preocupados por los servicios públicos, aunque su plan de financiamiento no ha sido detallado con precisión





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