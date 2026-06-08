Colombia se prepara para el Mundial 2026 con victorias clave y ajustes tácticos

La selección colombiana cierra su fase de amistosos con triunfos sobre Costa Rica y Jordania, muestra mejoras en ataque y plantea ajustes en el mediocampo antes de su debut mundialista contra Uzbekistán.

El conjunto de la selección colombia na llega al Mundial 2026 con un registro equilibrado de dos triunfos y dos derrotas en la fase de preparación, habiendo puesto a prueba a veinticinco de los convocados y sin registrar bajas por lesión.

En los últimos amistosos disputados contra Costa Rica y Jordania, el técnico Néstar Lorenzo logró los resultados necesarios para devolver la confianza al grupo antes del primer encuentro oficial contra Uzbekistán. Estas victorias resultaron esenciales tras las contundentes derrotas ante Croacia y Francia en la ventana internacional de marzo, donde los goleadores colombianos fueron superados por amplios márgenes.

La diferencia entre ambas etapas radica en la mayor disponibilidad de minutos para varios jugadores, lo que permitió a Lorenzo experimentar con distintas formaciones y rotaciones, ofreciendo así a la plantilla un margen de maniobra táctico antes del torneo. En el enfrentamiento contra Jordanía, el delantero Jhon Arias se consolidó como el jugador más destacado, alcanzando la cifra de siete goles con la selección después de anotar dos durante el amistoso.

Su último gol antes de esta racha había ocurrido contra Croacia, mientras que el precedente inmediato se remontaba a un partido amistoso contra Bolivia en 2024. Por su parte, el volante de 10 años, proveniente de Minnesota United, demostró precisión en los últimos encuentros, registrando varias asistencias y participando en la creación del segundo gol contra Jordanía.

En contraste, figuras como Luis Díaz y Luis Suárez tuvieron una participación limitada, sin generar tantas oportunidades de ataque, algo que el entrenador deberá contemplar para los partidos del torneo. El mediocampo mostró áreas de mejora; Richard Ríos cometió errores en pases que impidieron la construcción de jugadas ofensivas, mientras que Jorge Carrascal no alcanzó el nivel mostrado en la Copa del Mundo anterior.

Sin embargo, la llegada de Gustavo Puerta brinda una opción viable para reforzar la zona central, ya que su desempeño en los amistosos fue notable y podría suplir la falta de ritmo de sus compañeros. Asimismo, Juan Fernando Quintero, con una condición física más fresca, está preparado para entrar en sustitución del capitán y aportar experiencia cuando sea necesario.

El cuerpo técnico, consciente de la exigencia física que representa mantener la presión alta durante los partidos, realizó numerosos cambios en la segunda mitad del encuentro contra Jordanía, aunque el once titular para el Mundial permanecerá prácticamente estable. El equipo colombiano, que competirá en el Grupo K, busca afianzar su estilo de juego basado en presión alta y control del balón, trabajando al mismo tiempo en la resistencia física para evitar desgastes en los minutos finales de los partidos





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