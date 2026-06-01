Colombia se prepara para segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda con amplio respaldo político

Tras la primera ronda electoral, el candidato Abelardo De la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo enfrentarán a Iván Cepeda Castro en una segunda vuelta el 21 de junio. Numerosas figuras políticas, incluyendo expresidentes, senadores y exfuncionarios, han expresado su apoyo a De la Espriella, enmarcando la elección como una defensa de la democracia, la libertad y la seguridad contra lo que denominan una amenaza de izquierda radical. La campaña se centra en unificar a los sectores que rechazan a Gustavo Petro e Iván Cepeda, presentando la opción de De la Espriella como garantía de estabilidad y un Estado pequeño. Mientras tanto, el candidato Roy Barreras hace un llamado al progresismo para unirse en torno a Cepeda y captar votantes de centro.

El próximo 21 de junio los colombianos decidirán sobre el nuevo presidente del cuatrienio en una segunda vuelta electoral que enfrentará a Abelardo De la Espriella Otero e Iván Cepeda Castro.

Esta contienda se define tras los resultados de la primera ronda, donde ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria. La clase política colombiana se ha pronunciado de manera contundente, alineándose mayoritariamente con la opción de De la Espriella. El expresidente y líder del Partido Conservador, tras conocerse los resultados, emitió un video en redes sociales donde reconoce su derrota pero llama a apoyar a De la Espriella, destacándolo como una gran líder con proyección futura.

Afirmó que cumplirán la palabra empeñada y pidieron votar por él en nombre de la defensa de la Constitución, las libertades individuales, la cohesión social, una economía fraterna y un Estado pequeño y austero. Advirtió que Colombia no puede convertirse en una sucursal del chavismo, en referencia a Gustavo Petro e Iván Cepeda, y cuestionó que se pudiera elegir a un candidato como Cepeda apoyado por grupos terroristas.

La comunicadora y ex precandidata presidencial Vicky Dávila instó a dejar atrás rencores y a unirse para derrotar a Cepeda y Petro en la segunda vuelta, afirmando que así Colombia se salva. La senadora María Fernanda Cabal felicitó a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, y declaró que van firmes por la patria para derrotar a Petro y Cepeda, pidiendo que el país vote para no equivocarse.

El expresidente Iván Duque afirmó que Colombia se expresó claramente en las urnas y es momento de actuar con patriotismo, grandeza y unidad para derrotar la amenaza continuista. Felicitó a De la Espriella y a José Manuel Restrepo, y reconoció a la Registraduría por la transparencia. Destacó que la unidad de quienes creen en la democracia, libertad, seguridad y equidad será el camino para construir un país mejor.

El ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno felicitó a De la Espriella y advirtió que Colombia no puede caer en el socialismo del siglo XXI, que trae destrucción, pobreza y criminalidad. Invitó a los supporters de Paloma Valencia a recuperar el país y a votar por la opción que se opone al neocomunismo.

La ex gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, felicitó a la formula presidencial y dijo que los resultados marcan el camino para recuperar seguridad, confianza y estabilidad, y construir la Patria Milagro. El senador Enrique Cabrales Baquero indicó que la prioridad es Colombia y que sudaron la camiseta llevando el mensaje de Paloma Valencia y el Centro Democrático hasta el último minuto. Afirmó que el pueblo habló contundentemente y su deber es salvar a Colombia del narcocomunismo.

Por otro lado, el candidato presidencial Roy Barreras se pronunció en favor del progresismo, suggiriendo que se puede ganar yendo al centro, atrayendo los 3 millones de votos que no son de extrema derecha y que nunca se irían con De la Espriella. Dijo que hay que generar confianza para que el progresismo una a Colombia.

La campaña se enfoca ahora en la segunda vuelta del 21 de junio, con un fuerte discurso de unidad alrededor de De la Espriella y Restrepo, presentando la elección como una defensa de la democracia, la libertad y la seguridad contra las opciones de izquierda encabezadas por Cepeda y Petro, a quienes se asocia con el chavismo, el narcocomunismo y el socialismo del siglo XXI. Los sectores que apoyan a De la Espriella enfatizan la necesidad de evitar que Colombia siga un camino que consideran destructivo, y llaman a todos los colombianos a unirse para cambiar la historia en las próximas semanas





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