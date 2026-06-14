Colombia: Second Round Approaches, with a Lead for De la Espriella and Tensions

The country is approaching the second round of the presidential election, with Abelardo de la Espriella holding a lead in the polls and risks of disturbances. The campaign has been the most tense and polarized in the last 35 years, testing the institutionality and democratic strength of the country. The possibility of a repeat of the scenario of May 31, when a right-wing outsider won with over 700,000 more votes than the incumbent, is being discussed. The growth of De la Espriella's intention to vote indicates that the strategies of both candidates have been effective. The analyst believes that the growth of the distances is due to the support of the majority of the votes obtained by De la Espriella in the first round, as well as the votes of the businessman Santiago Uribe. The supposed suspension of President Gustavo Petro by Gloria Arizabaleta, of the Pact Historic, is shaking the campaign. The campaign of Cepeda has been characterized by errors and controversies, such as ignoring the election results and the policy towards Casa de Nariño. The campaign of De la Espriella has focused on the intention to vote of the political center and the closing of the campaign in Buga, the municipality of the Lord of Miracles in the Valley, to strengthen its connection with a region that has traditionally supported the left in the last presidential elections.

El abogado Abelardo de la Espriella ha ganado en las encuestas y hay riesgos de disturbios en el país para la segunda vuelta. Ha reforzado estrategias que le dieron el primer renglón.

Los errores como no reconocer inicialmente los resultados golpean la campaña Cepeda. La campaña más tensa y polarizada de los últimos 35 años ha puesto a prueba la institucionalidad y la fortaleza democrática del país. Según las encuestas, se repetiría el escenario del pasado 31 de mayo: el posible triunfo del outsider de derecha que se impuso en la primera vuelta y que superó por más de 700.000 votos a Cepeda.

Aunque en los últimos ocho días podrían darse cambios claves en las tendencias, el panorama que se ve hoy parece favorito en la intención de voto de los colombianos. Según la encuesta final de Guarumo y Ecoanalítica, Abelardo De la Espriella obtendría el 52,6% de los respaldos electorales, mientras que Cepeda llegaría al 45%.

El crecimiento de la intención de voto por De la Espriella indica que las estrategias electorales desplegadas por el candidato de la izquierda y por Cepeda fueron ratificadas en las urnas hace dos semanas. El analista político y cofundador de Guarumo, Santiago de la Hoz, señala que el crecimiento de las distancias se explica porque Abelardo estaría recibiendo el apoyo de la mayor parte de los 1'600.000 votos que logró el 31 de mayo, además de los 200 mil votos que sorpresivamente tuvo el empresario Santiago Uribe.

La jugada de la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro promovida por Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, sacude la campaña. La campaña de Cepeda se caracterizó por una serie de decisiones erráticas y contenciosas, como desconocer los resultados electorales de primera vuelta y la política a Casa de Nariño.

La campaña de De la Espriella se centró en la conquista de la intención de voto de los sectores ubicados en el centro del espectro político y en cerrar la campaña en Buga, el municipio del Señor de los Milagros en el Valle, para tratar de reforzar su conexión con una región que en las últimas presidenciales le ha apostado a la izquierda





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