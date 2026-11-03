Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 de Conmebol en enero y febrero de 2027

Conmebol confirma que Colombia albergará el Sudamericano Sub-20 de la confederación entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027, con cuatro cupos directos al Mundial.

La Confederación Sudamericana de Fútbol ha oficializado que Colombia será la anfitriona de la sexta edición del Campeonato Sudamericano Sub-20. Este evento deportivo de alto nivel se llevará a cabo entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. La decisión posiciona a la nación cafetera como el epicentro del fútbol juvenil continental durante más de dos semanas.

Objetivo Clasificatorio al Mundial Juvenil

El torneo reunirá a las diez selecciones nacionales juveniles miembros de la Conmebol. El objetivo principal de este certamen es determinar los equipos que obtendrán la clasificación para la próxima Copa Mundial de la categoría. Esta cita mundialista se celebrará conjuntamente en Azerbaiyán y Uzbekistán. Las reglas establecen que los cuatro primeros lugares clasificarán directamente al torneo global. Además, se disputará un partido de repechaje para otorgar una quinta plaza al Mundial.

Also read Colombia será sede del Sudamericano Sub-20 2027: Conmebol hizo el anuncio oficial

Equipo Local y Expectativas Históricas

La Selección Colombia Sub-20 se perfila como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo. En las dos ediciones anteriores, donde Brasil fue el campeón, el equipo nacional obtuvo el tercer puesto. Esta trayectoria reciente sugiere una competitividad sólida frente a sus rivales continentales. La última vez que Colombia recibió este campeonato fue hace tres años, en el año 2023. Aquel torneo sirvió como trampolín para figuras como Gustavo Puerta, quien era el número 10 y capitán del plantel. Su desempeño permitió su ascenso a la convocatoria de Néstor Lorenzo para el combinado absoluto.

Advertisement

Plataforma para Futuras Estrellas

Este campeonato funciona como una vitrina fundamental para el desarrollo de jóvenes talentos sudamericanos. La Conmebol destaca que la competencia permite demostrar habilidades y continuar el camino de crecimiento deportivo. Históricamente, el torneo ha sido testigo del surgimiento de ídolos internacionales. En la edición de 2005, Lionel Messi participó con Argentina cuando ya tenía reconocimiento mundial. A pesar de contar con pocos minutos en la primera división del Fútbol Club Barcelona, su presencia marcó la historia. Los analistas aseguran que siempre hay garantía de ver a futuras estrellas del balompié en esta competición.

Sedes Potenciales e Infraestructura Regional

Aún no se han confirmado las ciudades oficiales que albergarán los encuentros. En el pasado Sudamericano de 2023, las sedes fueron Cali y Bogotá. Se utilizaron cuatro estadios con la reglamentación necesaria: Pascual Guerrero, Nemesio Camacho El Campín, Deportivo Cali y Metropolitano de Techo. Para esta nueva edición, se evalúa la posibilidad de usar el Eje Cafetero. Esta región organizó el evento en 2005 y cuenta con estadios de categoría internacional. Sin embargo, existe una preocupación logística debido al terremoto del 10 de agosto. El sismo afectó principalmente a Pereira y dañó la infraestructura local. No obstante, la organización podría verse como un impulso económico para la zona si se rehabilitan las instalaciones.