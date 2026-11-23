La Selección Colombia Sub-17 enfrenta a Honduras este martes en el Mundial de Catar con el objetivo de asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

La Selección Colombia Sub-17 se prepara para enfrentar a Honduras este martes en el marco del Mundial de Catar 2023, con el firme objetivo de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Fredy Hurtado busca consolidar su participación en el torneo tras una victoria inicial contundente.

Detalles del partido y formación esperada

El compromiso deportivo se disputará desde las 10:30 a.m. en la hora colombiana, específicamente en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, ubicado en Doha, Al Rayyan. Esta cancha ha sido un escenario clave para los partidos del Grupo L durante el desarrollo del torneo mundialista.

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El combinado nacional llega con la moral alta después de lograr una victoria 2-1 frente a Japón en su debut. Este resultado positivo fortaleció la confianza del grupo y sienta las bases para afrontar el segundo desafío con serenidad y determinación táctica.

Por otro lado, el elenco centroamericano, Honduras, llega con la necesidad de recuperarse tras perder 2-0 frente a Serbia en su primera presentación. Esta derrota inicial los obliga a ser más agresivos y ofensivos desde el pitido inicial del encuentro en Doha.

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En cuanto a la nómina, el estratega de 50 años de edad podría comenzar con Samuel Martínez Correa en el arco. En la zona de atrás se espera la presencia de Edwin Estrada, Juan José Fori, Santiago Vallecilla y Ánderson Murillo, quienes conformarán la línea defensiva principal.

Voces del equipo y proyección deportiva

Samuel Martínez Correa, futbolista de las divisiones menores de Atlético Nacional, expresó su satisfacción por el resultado inicial y por volver a sumar minutos tras superar una lesión. Su incorporación al Liverpool de Inglaterra está acordada para julio de 2027, un dato que resalta la proyección internacional del jugador.

El portero manifestó que está muy feliz y emocionado, agradecido con el grupo por el apoyo recibido. Destacó que está recuperando progresivamente su ritmo de competencia y que el partido fue un paso importante para seguir sumando experiencias en este escenario global.

Simón Rojas, volante de primera línea de 17 años y también vinculado a Atlético Nacional, destacó la importancia de contribuir al colectivo. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo frente a Japón y afirmó que es positivo lo logrado, independientemente de si inicia desde el banquillo o como titular.

Rojas señaló que el equipo debe tener los pies en la tierra y que el objetivo es jugar los ocho partidos programados en la fase de grupos. Para el jugador, es mejor corregir errores mientras se gana, manteniendo siempre la concentración y la humildad necesaria para el alto rendimiento.

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Consecuencias y cobertura mediática

En esta edición del Mundial Sub-17 participan 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. El sistema de clasificación establece que los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la siguiente ronda.

La instancia de los dieciseisavos de final reunirá a 32 seleccionados, lo que significa que un solo punto o una mala jugada podría definir el futuro de estas juveniles figuras del balompié colombiano. La presión sobre cada partido es absoluta para los entrenadores y los jugadores.

En Colombia, el encuentro podrá verse en vivo a través de Gol Caracol HD2, Ditu y Fútbol RCN HD2, además de la aplicación oficial de Canal RCN. Esta cobertura asegura que miles de aficionados podrán seguir el desarrollo táctico y emocional del equipo nacional en tiempo real.

La victoria ante Japón demostró que la Selección Colombia Sub-17 tiene capacidad competitiva, pero la regularidad será la clave para no repetir los errores que cometió Honduras contra Serbia. El próximo reto en Doha definirá gran parte del camino hacia el título mundial.