La selección Sub-17 de Colombia enfrenta a Serbia este 27 de noviembre para definir al líder del Grupo L en el Mundial Catar 2026.

La selección Sub-17 de Colombia enfrenta este viernes 27 de noviembre a Serbia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Catar 2026. El equipo dirigido por Fredy Hurtado busca asegurar el liderato del Grupo L tras haber clasificado anticipadamente a los dieciseisavos de final.

Este compromiso es crucial para definir la posición dentro de la zona. Un triunfo o al menos un empate permitiría a La Tricolor mantenerse en la primera casilla, evitando enfrentamientos más difíciles en la siguiente ronda. Serbia llega con el mismo puntaje y la misma diferencia de gol, pero Colombia tiene ventaja en goles marcados.

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Detalles clave del duelo con Serbia

El partido se disputará el viernes 27 de noviembre de 2026, correspondiente a la tercera y última jornada de la primera fase del torneo. Ambos conjuntos llegan invictos con seis puntos cada uno, lo que garantiza su pase a octavos de final antes de que suene el silbatazo inicial.

La situación en la tabla del Grupo L es muy ajustada. Colombia y Serbia tienen la misma cantidad de unidades y una diferencia de gol de más tres. Sin embargo, Colombia ocupa el primer puesto debido a haber anotado cuatro goles, uno más que su rival europeo.

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Posiciones y ventajas de Colombia

La selección colombiana ha mostrado un rendimiento destacado en el campeonato. Su debut fue una victoria 2-1 sobre Japón, con goles de Miguel Agámez y Samuel Martínez desde el punto penal en tiempo añadido. En la segunda jornada, derrotaron 2-0 a Honduras con anotaciones de Matías Caicedo y José Escorcia.

Por su parte, Serbia también tiene un camino perfecto. Comenzaron con un triunfo 2-0 sobre Honduras, gracias a dos goles de Tadija Samardzic. Posteriormente, superaron a Japón por la mínima diferencia con un gol de Dragan Anokic. Estos resultados los ubican en la segunda posición, pero con la misma eficiencia ofensiva y defensiva que Colombia.

Impacto en los dieciseisavos de final

Terminar primero o segundo en el Grupo L determinará los rivales en la fase eliminatoria. Si Colombia finaliza como líder, su oponente dependerá de su ubicación en el ranking general. Los ocho mejores equipos enfrentarán a uno de los mejores terceros clasificados.

En cambio, si Colombia avanza como segunda, su rival dependerá de su posición entre los doce segundos clasificados. Los cuatro mejores segundos jugarán contra líderes con menor puntaje, mientras que los puestos inferiores se medirán contra otros segundos. Esta dinámica hace que el duelo sea estratégico.

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Próximos pasos y transmisión

Para evitar un cruce más dificultoso, el equipo nacional busca cerrar la etapa inicial con tres victorias consecutivas. Mantener el buen rendimiento actual es fundamental para mejorar las perspectivas en la etapa de eliminación directa.

Los aficionados podrán seguir el tercer partido de la selección de Colombia en el Mundial Catar 2026 a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. El resultado definirá el camino inmediato de La Tricolor en el torneo.