La Selección Colombia Sub-17 perdió 1-0 ante Serbia y terminó cuarta en el Grupo L del Mundial de Catar 2024, quedando eliminada en la fase de grupos.

El equipo de Colombia sub-17 finalizó la fase de grupos del Mundial de la categoría en Doha, Catar. Los dirigidos por Fredy Hurtado se midieron ante Serbia este viernes 27 de noviembre en horas de la mañana del país cafetero, enfrentándose así a los balcánicos en una lucha por el primer puesto.

El poco juego fluido en la primera mitad y la casi nula contundencia en el frente de ataque volvieron a pasarle factura a Colombia, algo que le sucedió en los partidos pasados ante Japón y Honduras, pero donde pudo ganar. Los serbios, fieles a la filosofía de fútbol de la antigua Yugoslavia, sostuvieron el orden y se vieron correctos con el útil.

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Derrota clave termina con expectativas de clasificación

Buen manejo de pelota, juego aéreo fuerte y principalmente generadores de peligro cada vez que arribaron al pórtico de Luigi Ortíz. Colombia no pudo sostener las embestidas serbias y terminó cayendo 1-0 con gol de Nebojsa Grujic.

Colombia, por su parte, se volvió a ver frágil en la creación de juego con el equipo titular y, nuevamente, mejoró después del ingreso de Samuel Martínez para la segunda mitad, tal como en sus dos primeras salidas.

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Impacto táctico y figuras clave del partido

La velocidad de Luis Maturana, el desequilibrio de José Escorcia y el manejo de la zona médular por parte de Simón Rojas no fueron suficientes para lograr el triunfo y el primer lugar del grupo L.

En el otro compromiso de la zona, Japón sacó la casta ganadora que desarrolló en los últimos años y vapuleó 3-0 a Honduras. Los nipones se aferran al milagro después de haber caído en las primeras dos jornadas, expectantes de ser uno de los mejores terceros de la competición.

Futuro inmediato y posibles rivales en octavos

Los criollos aseguraron el segundo lugar y podrían enfrentar a Grecia, Corea del Sur, Brasil, Francia, Italia, Malí, España o Uruguay en la fase de dieciseisavos de final que se disputará el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.