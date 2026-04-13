Colombia Sub-17 Clasifica al Mundial de Catar tras Vencer a Paraguay

La Selección Colombia Sub-17 asegura su pase al Mundial de Fútbol en Catar tras una contundente victoria 2-0 contra Paraguay en el Sudamericano. El equipo también avanza a las semifinales del torneo, donde buscará el título.

La Selección Colombia sub 17 ha logrado una victoria crucial sobre Paraguay con un marcador de 2-0 en la quinta jornada del grupo A del Sudamericano . Esta victoria no solo asegura su clasificación para el Mundial de la categoría que se celebrará en Catar en noviembre, sino que también los catapulta a las semifinales del torneo, donde competirán por el título. Los goles que marcaron la diferencia fueron anotados por Matías Caicedo y Adrián Mosquera , quienes se convirtieron en los héroes del partido y sellaron el pase de Colombia al evento mundial. La alegría y la celebración se desataron tras el pitido final, un triunfo que representa mucho más que una simple victoria; es la culminación del arduo trabajo y la dedicación de un equipo que ha demostrado su valía en la cancha.

El camino hacia la clasificación no fue fácil. El encuentro se vio inicialmente afectado por las condiciones climáticas adversas, con una intensa lluvia que demoró el inicio del partido y perjudicó el estado del terreno de juego. Esto obligó a la Selección Colombia a adaptarse a un juego más físico y exigente de lo esperado. Sin embargo, la Tricolor mostró resiliencia y determinación, encontrando la fórmula para superar las dificultades. El primer gol, anotado por Matías Caicedo en el minuto 28, proporcionó la tranquilidad necesaria al equipo, especialmente tras la derrota sufrida ante Uruguay, que había puesto en riesgo su posición en el torneo. Con la ventaja en el marcador, el equipo colombiano jugó con mayor confianza y control. El segundo gol, un espectacular remate al ángulo de Adrián Mosquera en el minuto 82, selló la victoria y aseguró el boleto al Mundial, desencadenando la euforia entre los jugadores y la afición. Además, el resultado del otro partido del grupo, donde Ecuador derrotó a Chile 3-0, benefició aún más a Colombia, consolidando su posición en la tabla y confirmando su merecida clasificación.

La clasificación de Colombia al Mundial Sub-17 también fue impulsada por los resultados en el grupo B, donde Brasil y Argentina aseguraron su pase a las semifinales del Sudamericano al quedar en los dos primeros puestos, garantizando también su presencia en el Mundial. El Sudamericano Sub-17, que se celebra en Paraguay, ha sido testigo de emocionantes partidos y grandes actuaciones, y la Selección Colombia ha demostrado ser un fuerte contendiente. La victoria sobre Paraguay es un testimonio del talento y la preparación del equipo, y ahora, con la mira puesta en el Mundial, la afición colombiana espera con ansias más éxitos y momentos inolvidables. La victoria no solo es motivo de celebración para el equipo, sino también un orgullo para toda la nación, que celebra el talento de sus jóvenes futbolistas y la promesa de un futuro brillante en el deporte rey. La clasificación a Catar es el resultado de un trabajo constante, la dedicación y el esfuerzo, que ahora se recompensa con la oportunidad de representar al país en el escenario mundial.





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