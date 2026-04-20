Colombia Sub-17 conquista la gloria continental con una goleada histórica ante Argentina

La Selección Colombia Sub-17 se corona campeona del Sudamericano tras una victoria contundente 4-0 sobre Argentina, asegurando su clasificación al Mundial de Catar 2025 y rompiendo décadas de sequía.

La Selección Colombia Sub-17 ha escrito una página gloriosa en los libros de historia del balompié nacional, al consagrarse campeona del torneo sudamericano tras una exhibición soberbia en Luque, Paraguay. El equipo dirigido por el estratega Freddy Hurtado no solo superó a la histórica potencia argentina, sino que lo hizo con una autoridad que dejó atónitos a los espectadores presentes en el predio de la Conmebol.

Con un contundente marcador final, el combinado cafetero rompió una larga sequía que databa desde el año 1993, demostrando que existe una cantera inagotable de talento en el país. El camino hacia la gloria no fue sencillo, ya que el partido estuvo marcado por una tensa interrupción técnica debido a fallas en el sistema de iluminación, lo cual puso a prueba la resiliencia mental de los jóvenes futbolistas, quienes mantuvieron la calma ante la adversidad y la presión constante ejercida por el conjunto albiceleste durante los primeros compases del duelo. El encuentro cambió de rumbo en los momentos críticos antes del descanso. Cuando todo parecía indicar que el marcador se iría en tablas a los vestuarios, Miguel Agámez se erigió como la figura estelar al ejecutar un potente disparo de media distancia que se coló en el fondo de la red. Este gol psicológico golpeó profundamente la estructura táctica de los argentinos. Al regresar del receso, el equipo nacional desplegó su mejor repertorio ofensivo. Matías Caicedo aumentó la diferencia al aprovechar un preciso pase largo, imponiéndose en el juego aéreo con una contundencia física envidiable. Poco tiempo después, la conexión por las bandas dio frutos cuando José Escorcia envió un centro medido que permitió a Agámez firmar su doblete personal, sellando prácticamente el destino del encuentro y desatando la euforia en el banquillo tricolor. En la etapa final del compromiso, el trabajo defensivo fue impecable. Luigi Ortiz se convirtió en un muro infranqueable bajo los tres palos, destacando especialmente con una atajada providencial tras un remate potente de Franco Salinas que amenazaba con descontar. La desesperación comenzó a apoderarse de los jugadores argentinos, quienes terminaron cayendo en la frustración y la indisciplina, resultando en las expulsiones de Agustín Alcaraz y Simón Escobar en los minutos finales. La guinda del pastel llegó con una joya individual de José Escorcia, quien realizó una maniobra de alta calidad para eludir al guardameta y colocar el marcador definitivo. Este título continental representa mucho más que un trofeo, ya que otorga el cupo directo al próximo Mundial Sub-17 en Catar, consolidando a esta camada como una de las más prometedoras en la historia del fútbol colombiano y reafirmando el compromiso del país con el desarrollo de sus categorías formativas en el escenario internacional





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Colombia Sub-17 Fútbol Sudamericano Freddy Hurtado Mundial Sub-17 Noticias Deportivas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia vs. Argentina EN VIVO: online y gratis el Sudamericano Sub-17 HOYPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

🔴EN VIVO Colombia vs. Argentina: definen al campeón del Sudamericano Sub-17La ‘tricolor’ busca su segundo título histórico en una final cargada de intensidad y talento juvenil

Read more »

Colombia, campeón del Sudamericano Sub-17 tras golear a ArgentinaEl combinado nacional venció 3-0 a la albiceleste en Luque, asegurando su segundo título continental en esta categoría juvenil.

Read more »

¡Colombia bailó a Argentina y lo venció 4-0 en la final del Sudamericano Sub-17!José Escorcia celebró el cuarto gol de la 'tricolor' en el cierre del partido.

Read more »

Colombia, campeón del Sudamericano Sub-17 en la oscuridad y goleando: 4-0 contra ArgentinaColombianos y argentinos definieron el título de Sudamericana Sub-17 en un duelo lleno de emociones y errores.

Read more »

Reacciones de prensa argentina y mundial a goleada y campeonato de Colombia en Sudamericano Sub-17Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios en el 2017 en cadenas radiales como BLU Radio y W Radio, teniendo así 4 años de experiencia en la realización de contenidos digitales.

Read more »