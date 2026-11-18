La Selección Colombia Sub-17 inicia su campaña en el Mundial de Catar 2025 el sábado 21 contra Japón. El equipo busca su primer título mundial con un enfoque mental renovado y grandes expectativas tras ganar el Sudamericano.

La Selección Colombia Sub-17 dará comienzo oficial a su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 masculina el próximo sábado 21 de noviembre. El equipo nacional, bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado, enfrentará a la selección de Japón en el primer partido de su grupo. Este compromiso se disputará a las 7:30 a. m. hora local en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Doha.

Contexto del Torneo y Ausencias Destacadas

El certamen que llega a su vigésima primera edición congrega a 48 selecciones de todo el mundo para disputar 104 partidos entre el jueves 19 de noviembre y el domingo 13 de diciembre. La justa mundialista cuenta con la presencia de Colombia como actual campeona sudamericana, marcando su octava participación en la máxima cita de la categoría. Sin embargo, destacan como grandes ausentes Portugal, vigente campeona del mundo, y Nigeria, la nación con mayor cantidad de títulos históricos.

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Estrategia Mental y el Enfoque de Fredy Hurtado

El estratega Fredy Hurtado ha declarado explícitamente su intención de cambiar la narrativa histórica del fútbol colombiano en torneos de alta competencia. Durante una entrevista con la FIFA, Hurtado explicó que el cuerpo técnico ha priorizado el desarrollo de la fortaleza mental y el carácter de los jugadores. El objetivo es transformar la percepción de que el equipo nacional suele fracasar en las fases finales, fomentando una mentalidad de élite que ve cada desafío como una oportunidad.

Hurtado reconoce que la selección sueña con alzarse con el título mundial, hazaña que ninguna escuadra colombiana ha logrado alcanzar hasta la fecha. Este enfoque psicológico se combina con la preparación táctica y técnica, buscando que los jóvenes futbolistas reconozcan el valor de todas las experiencias vividas durante la competencia para su crecimiento profesional.

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Plantel, Lesiones y Joyas del Torneo

El grupo de 21 jugadores incluye a ocho futbolistas que no participaron en el torneo clasificatorio de Paraguay. Una novedad relevante fue la incorporación de Gorka Abascal, jugador del Real Madrid, quien fue reemplazado por el canterano de los equipos naranjas, Juan José Palacio, debido a una lesión de última hora. A pesar de este cambio, el plantel mantiene un nivel competitivo alto con figuras como Luigi Ortiz del Deportivo Cali, Miguel Agámez del Junior y Samuel Martínez del Liverpool.

La FIFA ha destacado a José Escorcia, delantero del Atlético Nacional, como una de las diez joyas a seguir en el Mundial. Escorcia fue clave en la campaña sudamericana, marcando cuatro goles y proporcionando dos asistencias, incluyendo dos anotaciones en la victoria semifinal contra Brasil y un gol en la final ante Argentina. El ente futbolero internacional también recuerda que este torneo ha sido la cuna de leyendas como Ronaldinho, Neymar, Xavi y Toni Kroos.

Calendario Oficial y Primeros Rival

Colombia iniciará su defensa del título continental con el duelo ante Japón el sábado 21 de noviembre. Posteriormente, la selección enfrentará a Honduras el martes 24 de noviembre a las 10:30 a. m. y cerrará la fase de grupos contra Serbia el viernes 27 de noviembre a las 8:00 a. m. La final del torneo está programada para jugarse en el Ahmad bin Ali Stadium, donde se definirá al nuevo campeón mundial sub-17.

El resto de los partidos de la primera jornada, el jueves 19 de noviembre, incluyen enfrentamientos como Nueva Caledonia contra Ecuador, Francia frente a Haití y Catar contra Panamá. Estas definiciones sientan las bases para un torneo que promete ser intenso y lleno de talento en las instalaciones de Doha, donde el fútbol se prepara para ver surgir a las futuras estrellas del deporte global.