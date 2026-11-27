La Selección Colombia Sub-17 perdió 1-0 ante Serbia, finalizando segunda en su grupo del Mundial Catar 2026, y espera definir su rival para dieciseisavos de final.

La Selección Colombia Sub-17 cerró su participación en la fase de grupos del Mundial Catar 2026 con una derrota de 1-0 ante Serbia, lo que le impidió asegurar el liderato de su zona. El equipo dirigido por Fredy Hurtado finalizó en la segunda posición con seis puntos, dejando el primer puesto a manos del seleccionado europeo.

Rendimiento en Fase de Grupos

La Tricolor llegó a la última jornada con la posibilidad matemática de asegurar el primer lugar del grupo tras sus victorias previas contra Japón con un marcador de 2-1 y contra Honduras con un contundente 2-0. Sin embargo, la falta de contundencia ofensiva en el partido clave cobró precio, resultando en la pérdida del primer puesto ante una Europa que completó una fase de grupos perfecta.

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Serbia terminó el certamen con tres victorias y una diferencia de goles de +4, habiendo marcado cuatro tantos y manteniendo su valla invicta. Colombia, por su parte, registró dos triunfos y una derrota, anotando cuatro goles y recibiendo dos, lo que le otorgó una diferencia de goles de +2 en el standings final del grupo.

Clasificación de los rivales en el grupo

El tercer lugar de la tabla correspondió a Japón, quienes lograron recuperarse de sus dos derrotas iniciales con una victoria contundente de 3-0 ante Honduras en su último encuentro. Los equipos asiáticos terminaron con tres puntos y una diferencia de gol de +5, una cifra estadística que podría resultar decisiva en la disputada lucha por uno de los cupos destinados a los mejores terceros clasificados de la competencia.

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Por otro lado, la selección de Honduras ocupó la última casilla del grupo sin sumar ningún punto. El equipo centroamericano perdió sus tres compromisos, recibió un total de 11 goles en contra y no logró marcar ningún tanto durante toda la fase de grupos, cerrando su participación en el torneo sin puntos en la tabla.

Próximos pasos en el certamen juvenil

Con la segunda posición ya asegurada, el seleccionador Fredy Hurtado debe hacer un análisis inmediato para que su equipo pague caro la falta de precisiónofensiva y pueda recuperar las buenas sensaciones que dejó en sus dos primeras presentaciones. El objetivo principal del plantel ahora es evitar repetir errores defensivos y mantener la solidez mostrada anteriormente en el torneo.

La Selección Colombia continúa en carrera en Catar 2026 y tiene el desafío inmediato de avanzar a los octavos de final del certamen juvenil. El equipo espera conocer a su próximo rival en los dieciseisavos de final únicamente una vez que termine toda la fase de grupos del campeonato mundial, momento en el cual quedarán establecidos los cruces definitivos de la siguiente ronda.