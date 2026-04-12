Colombia Sub-17 se Juega su Paso al Mundial: Duelo Clave ante Paraguay

La Selección Colombia Sub-17 se enfrenta a Paraguay en un partido crucial que definirá su clasificación al Mundial de la categoría. El encuentro se llevará a cabo este domingo 12 de abril, y el resultado determinará si Colombia avanza directamente al torneo o deberá disputar los play-offs.

La Selección Colombia Sub-17 se enfrenta este domingo 12 de abril a un crucial partido contra Paraguay , definiendo su futuro en el camino hacia el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo este mismo año en Qatar. Los jugadores bajo la dirección de Fredy Hurtado se medirán ante el equipo local, Paraguay , en el cierre de la fase inicial del torneo.

Este encuentro determinará si Colombia logra la clasificación directa al Mundial o si, por el contrario, deberá disputar los play-offs para asegurar su participación en el prestigioso evento internacional. La expectativa es alta, y los aficionados colombianos esperan ansiosamente el desenlace de este importante compromiso.\El encuentro entre Colombia y Paraguay se jugará en la quinta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-17, con inicio programado a las 6 de la tarde, hora colombiana. Este partido es de vital importancia, ya que el resultado influirá directamente en la posición de Colombia en el grupo y en sus posibilidades de clasificación. Paralelamente, a la misma hora, se disputará el otro encuentro del grupo, que enfrentará a Chile contra Ecuador, dos selecciones que también aspiran a obtener un cupo directo al Mundial Sub-17. Además de los partidos del Grupo A, la jornada incluye los enfrentamientos del Grupo B, con Brasil vs Venezuela y Argentina vs Bolivia, que comenzarán a las 3 de la tarde. La situación en el grupo A es especialmente relevante para Colombia, que actualmente suma 4 puntos en tres partidos y ocupa la cuarta posición. El equipo paraguayo, por su parte, se encuentra en la última posición del grupo con una unidad, producto de dos derrotas y un empate. Es importante mencionar que Uruguay ya completó sus cuatro partidos en el Sudamericano, por lo que no participará en esta última jornada. Con siete cupos disponibles para la Conmebol en el Mundial Sub-17, las dos primeras selecciones clasificadas de cada grupo asegurarán su lugar en el torneo. Las selecciones que queden en tercer y cuarto lugar de cada grupo, jugarán partidos cruzados, y los ganadores de estos encuentros también clasificarán al Mundial. Los perdedores de estos duelos se enfrentarán nuevamente entre sí para definir el último cupo disponible.\La importancia del partido contra Paraguay radica en la oportunidad que tiene Colombia de ascender en la tabla de posiciones y asegurar un lugar en el Mundial. El equipo colombiano debe demostrar su mejor desempeño en este crucial encuentro para conseguir la clasificación directa. La presión es alta, pero la esperanza de los aficionados es aún mayor. Los resultados de los otros partidos del grupo, especialmente el duelo entre Chile y Ecuador, también influirán en el destino de Colombia. La estrategia del técnico Fredy Hurtado y el rendimiento de los jugadores serán determinantes para lograr el objetivo. La afición colombiana estará atenta a cada minuto del partido, siguiendo el minuto a minuto a través de la página web de Caracol Deportes, y esperando celebrar la clasificación al Mundial. El equipo está enfocado en dar lo mejor de sí, conscientes de la responsabilidad y la ilusión que tienen los colombianos en este torneo. La expectativa es grande y el deseo de ver a Colombia compitiendo en Qatar es el motor que impulsa a los jugadores a darlo todo en la cancha. El partido contra Paraguay representa una oportunidad de oro para demostrar el talento y la calidad del fútbol juvenil colombiano





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