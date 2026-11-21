Colombia logró una victoria por 2-1 sobre Japón en su debut del Mundial Sub-17 gracias a un penal de Samuel Martínez, mientras lidera el grupo L.

La selección Colombia Sub-17 arrancó con éxito su participación en la Copa Mundial de Catar 2026 al derrotar a Japón en un partido definido por la tensión y la estrategia. El vigente campeón del Sudamericano de la categoría demostró su capacidad de resiliencia ante la selección nipona, obteniendo una victoria crucial que le permite liderar el grupo L.

Martínez define penal y asegura victoria crucial

La selección Colombia se impuso por el marcador de 2-1 gracias a un gol agónico logrado por el canterano de Atlético Nacional, Samuel Martínez. La joya de la sede deportiva de Guarne ingresó al campo durante el segundo tiempo, específicamente a falta de 15 minutos para el final del encuentro. Martínez logró imponerse en una lucha dentro del área de los japoneses, una jugada que el árbitro pitó como penal y que se convirtió en el determinante final del partido.

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Ágamez abre el tanto ante presión nipona

Colombia se puso en ventaja temprana con un gol anotado por el atlanticense Miguel Ágamez, canterano del Junior de Barranquilla. A los 5 minutos, Ágamez aprovechó un excelente centro de Juan Fori, quien había realizado una gran jugada individual previa. Pisar el área con fuerza durante la definición son rasgos característicos de Ágamez, cualidades que ya había exhibido durante la previa del Sudamericano en Paraguay.

La igualdad llegó al minuto 38 cuando el delantero nipón Kakeru Saito definió a placer, aprovechando un error defensivo. Este gol de Saito equilibró el marcador en el 1-1, resultado con el que finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos. Durante esta primera mitad, Japón mantuvo la posesión del balón, aunque ninguna de las dos selecciones logró generar profundidad ni intercambiar tenencias en ataques realmente peligrosos.

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Cambios tácticos y expulsión deciden el juego

La dinámica del compromiso cambió significativamente en la segunda mitad debido a las decisiones técnicas de ambos entrenadores. Para Colombia, la entrada de Jhon Moreno por Edwin Estrella aportó más profundidad por la banda derecha en los minutos finales. Por su parte, el entrenador de Japón, Shinji Ono, realizó tres cambios al minuto 69, intentando revertir la situación del equipo.

El equilibrio se rompió definitivamente al minuto 80, momento en que el árbitro francés Willy Delajod expulsó al capitán japonés, Anthony Motosuna. Esta reducción numérica obligó al cuadro asiático a replegarse. Posteriormente, a los 89 minutos, Samuel Martínez recuperó un balón con un control notable al borde del área, ingresó y provocó la falta que terminó en el penal sentenciador.

Liderato del grupo y próximo compromiso

Con este triunfo, la Selección Colombia bajo la dirección de Freddy Hurtado asegura el primer puesto en el grupo L. El equipo ha demostrado que, a pesar de no convencer plenamente en el juego fluido desde el inicio, posee la efectividad necesaria para obtener resultados positivos.

La siguiente fecha del torneo presentará un nuevo desafío para los juveniles colombianos. El martes 24 de noviembre, el equipo se enfrentará a Honduras en Doha. El encuentro está programado para comenzar a las 10:30 de la mañana, hora local, en un duelo que definirá en gran medida las aspiraciones de clasificación al siguiente fase del torneo mundialista.