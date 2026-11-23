Colombia enfrenta un desafío inmobiliario crítico con un alza del 9.97% en precios de vivienda nueva durante el tercer trimestre de 2026, según datos recientes del Dane.

Los hogares colombianos enfrentan una presión financiera sin precedentes al intentar acceder a un techo propio, pues el mercado inmobiliario ha registrado un encarecimiento sostenido que dificulta la planificación a largo plazo. Durante el tercer trimestre de 2026, los precios de la vivienda nueva experimentaron un incremento anual del 9.97%, una cifra que se acerca peligrosamente al dígito del 10% y que marca un punto de inflexión en la asequibilidad del sector.

Estructura del IPVN y Dinámica Trimestral

El Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN), elaborado por el Dane, consolidó este incremento anual al situarse en una variación del 9.97%, lo que representa un aumento de 0.47 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el indicador registraba un 9.50%. Este resultado constituye la mayor variación trimestral observada durante lo corrido del año 2026, superando los aumentos de 2.79% en los primeros tres meses y de 2.41% entre abril y junio.

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El cálculo de este índice es riguroso y no se limita al precio final de venta, sino que desglosa los componentes que constituyen el valor del metro cuadrado. La metodología contempla el valor del lote, los costos de urbanización y construcción, los gastos financieros y comerciales, así como el margen de utilidad del constructor. Es fundamental destacar que el indicador excluye el precio de los garajes, enfocándose estrictamente en la unidad residencial principal.

Desigualdad Regional y Disparidad Socioeconómica

El encarecimiento no se distribuye de manera uniforme por el territorio nacional, generando disparidades regionales significativas que afectan de distinta manera a los compradores según su ubicación geográfica. El área metropolitana de Cúcuta encabezó el ranking de aumentos anuales con un incremento del 15.19%, seguida por Neiva con un 14.03% e Ibagué con un 13.14%.

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Otras ciudades como Pereira (12.19%), Manizales (11.98%) y los municipios de Cundinamarca incluidos en la medición (11.56%) también superaron el promedio nacional. En la capital, Bogotá y Soacha registraron un aumento anual conjunto del 11.19%, mientras que ciudades como Barranquilla (10.26%) y Medellín (9.54%) mantuvieron subas moderadas. Por el contrario, Villavicencio (5.18%) y Pasto (6.20%) presentaron los incrementos más bajos en las principales áreas urbanas.

La situación es aún más crítica cuando se analiza el comportamiento por estratos socioeconómicos, donde la brecha entre la vivienda social y la premium se amplía drásticamente. En Cali, la vivienda nueva de estratos 1, 2 y 3 experimentó un alza anual histórica del 26.38%, siendo el valor más alto entre todas las ciudades y categorías analizadas. Barranquilla (21.79%) y Pereira (20.83%) también mostraron presiones inflacionarias severas en estos segmentos.

Mientras tanto, en la misma ciudad de Cali, la vivienda de estratos 5 y 6 apenas aumentó un 1.55% en un año, frente al incremento del 15.62% que sufrieron los estratos bajos durante el solo tercer trimestre. Esta divergencia indica que la oferta en los sectores de menores ingresos es extremadamente elástica a los costos y la escasez, mientras que el mercado de lujo mantiene una estabilidad relativa.

Contraste con la Caída en la Actividad Edificadora

Este panorama de precios inflacionarios choca frontalmente con la realidad productiva del sector construcción, el cual ha sufrido una contracción estructural prolongada. La actividad edificadora acumula 13 trimestres consecutivos de reducción en su ritmo de producción, un fenómeno que no se observaba desde hace más de tres años.

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Según las cifras sectoriales suministradas, la producción actual es un 27% menor a la registrada en 2019, antes de la pandemia. La última vez que el sector logró registrar crecimiento fue en el segundo trimestre de 2023. Esta falta de oferta nueva, combinada con la demanda persistente, actúa como un combustible adicional para la subida de precios, creando un círculo vicioso de escasez y costo elevado.

La combinación de estos factores plantea un doble desafío para el mercado inmobiliario colombiano: por un lado, los compradores deben destinar recursos considerablemente mayores para adquirir una vivienda, y por otro, los constructores enfrentan un entorno que aún no recupera el dinamismo de años anteriores. La pregunta estratégica para reguladores y actores del mercado es qué medidas pueden estimular nuevamente la compra de inmuebles, la inversión en propiedad raíz y la construcción de nuevos proyectos para equilibrar la oferta y la demanda en los próximos ciclos económicos.