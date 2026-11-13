Colombia suma 28 medallas en Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

La delegación colombiana logró un histórico total de 28 preseas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, alcanzando su mejor desempeño en las ediciones disputadas hasta la fecha.

La delegación nacional de Colombia finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Dakar, Senegal, con una cosecha destacada de ocho medallas. Este resultado incluye una presea de oro, tres de plata y cuatro de bronce, lo que permite al país alcanzar la cifra histórica de 28 preseas en la historia de estas justas olímpicas juveniles. Este logro ratifica el crecimiento constante de las nuevas generaciones de atletas colombianos en el escenario deportivo internacional.

Balance Histórico De Preseas En Dakar

Colombia superó con creces las 20 medallas que había conseguido en las tres primeras ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud, realizadas en Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018. Con la cosecha obtenida en territorio africano, el acumulado general del país llega a nueve oros, nueve platas y diez bronces. Este rendimiento coloca a Colombia en una posición de fuerza dentro del medallero total de la competencia juvenil.

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Medallas De Oro, Plata Y Bronce Clave

Entre los resultados más importantes se destacó la obtención del primer oro para Colombia en esta edición, logrado gracias a un lanzamiento de 57,62 metros en la prueba de jabalina. Este registro, conseguido en el cuarto intento, significó el noveno oro del país en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además, se obtuvieron medallas de plata por Evelin Trejos, Emanuel en tenis de mesa y Dilan Graciano, así como bronces para Alejandro Gutiérrez, Valery Rubio e Izzon Galea.

Destacadas Actuaciones En Deportes Específicos

La delegación cerró su participación con actuaciones brillantes en disciplinas como el atletismo, el boxeo, la equitación, la lucha playa y el tenis de mesa. En el lanzamiento de jabalina, Dilan Graciano consiguió la medalla de plata con una marca de 71,72 metros, terminando por detrás del paraguayo Marko Kaetheler, quien se quedó con el oro al registrar 73,49 metros. En los 400 metros con vallas, una deportista logró el tercer lugar con un tiempo de 58,90 segundos, tras una semifinal de 59,96 segundos, quedando detrás de la sudafricana Megan Nieman y la suiza Mina Hirsbrunner.

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Presencia Nacional En Ediciones Anteriores

La historia colombiana en estos juegos comenzó en Singapur 2010, donde una delegación de 25 deportistas obtuvo cinco medallas, ubicando al país en la casilla 22 del medallero general. Cuatro años después, en Nanjing 2014, Colombia asistió con 34 atletas distribuidos en 11 disciplinas, sentando las bases para el crecimiento continuo. La participación en Buenos Aires 2018 también contribuyó a la acumulación que hoy supera las veinte preseas previas.

Próximos Pasos Y Contexto Deportivo

Este balance final en Dakar evidencia una consolidación estratégica del deporte colombiano en categorías juveniles. La presencia en Dakar marcó un hito al superar las expectativas iniciales y sumar preseas en múltiples disciplinas simultáneamente. El país continúa invirtiendo en formación de nuevas generaciones, lo que se refleja en la diversidad de deportes donde se obtuvieron reconocimientos. El éxito en Senegal prepara un contexto optimista para futuras competencias internacionales.