Colombia suma siete medallas en Dakar 2026 con oro histórico de Ilsa Córdoba

La delegación colombiana acumula una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 hasta el miércoles 11 de noviembre.

La delegación deportiva de Colombia ha consolidado su presencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un desempeño destacado que incluye siete medallas confirmadas hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026. El balance nacional refleja una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce, evidenciando la solidez de las nuevas generaciones del deporte nacional en Senegal.

Medallero oficial al 11 de noviembre de 2026

El conteo oficial de preseas para Colombia se estructura con base en los resultados obtenidos por sus atletas en diversas disciplinas olímpicas. La primera medalla de oro llegó gracias a Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus en atletismo, mientras que Emanuel Otálvaro y Alejandro Gutiérrez aportaron sendas platas en tenis de mesa y equitación respectivamente. Las cuatro medallas de bronce completan este histórico arranque competitivo.

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Oro histórico de Ilsa Córdoba en jabalina

Ilsa Mayerlin Córdoba Lemus conquistó el primer oro colombiano en Dakar 2026 el lunes 9 de noviembre mediante un lanzamiento de jabalina de 57,62 metros. La atleta de 17 años nacida en Turbo, Antioquia, superó a la uzbeka Parizoda Talabova, quien obtuvo la plata con 54,68 metros, y a la letona Eliza Ligere, con el bronce a 52 metros. Su marca personal en la cuarta oportunidad venció intentos previos de 52,11 metros y nulos, siendo la segunda colombiana en ganar oro en atletismo juvenil tras Valeria Cabezas en Buenos Aires 2018.

Plata histórica de Emanuel Otálvaro en tenis

Emanuel Otálvaro logró la primera presea de Colombia en estos juegos al alcanzar el segundo lugar en el individual masculino de tenis de mesa. El joven antioqueño de 16 años avanzó hasta la final con seis victorias consecutivas antes de enfrentar al japonés Ryuusei Kawakami, número uno mundial sub-17, quien ganó 4-2. Otálvaro se convirtió así en el primer colombiano en medalla olímpica en esta disciplina, apoyado por sus padres quienes viajaron a Senegal tras años de sacrificio deportivo.

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Bronces en equitación, lucha y boxeo

Alejandro Gutiérrez obtuvo el bronce en equitación el viernes 6 de noviembre con un tiempo de 38,72 segundos en salto ecuestre, detrás del suizo Mike Smits y la estadounidense Liza Tittle. Valery Edith Rubio también sumó un bronce en lucha playa femenina de 45 kilogramos, mientras que el boxeador Izzon Jeffrey Galea Arévalo aseguró el tercer puesto en 50 kilogramos. Evelin Trejos garantizó como mínimo el bronce en boxeo femenino de 54 kilogramos, disputando aún la semifinal para mejorar su posición.

Impacto del atletismo en el medallero nacional

Las medallas conseguidas el martes 10 de noviembre por Michell Carolina Gómez y Dilan Andrés Graciano posicionaron al atletismo como la disciplina líder en contribución de preseas para Colombia. Este resultado, sumado al oro de Córdoba, demuestra la versatilidad de la delegación en pruebas de campo y pista. La cosecha actual deja abierta la posibilidad de aumentar el total de medallas antes del cierre definitivo de las competencias olímpicas juveniles en territorio senegalés.