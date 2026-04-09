Colombia supera los 10 millones de víctimas del conflicto armado: un llamado a la reparación y la reconciliación

El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado conmemora el sufrimiento de millones de colombianos y resalta la necesidad de acelerar la reparación y construir la paz.

Colombia supera los 10 millones de víctimas del conflicto armado , un hito trágico que evidencia la profunda cicatriz que la violencia ha dejado en el país. El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado , celebrado el 9 de abril de 2026, sirvió como un recordatorio doloroso de la magnitud de la tragedia y la urgencia de avanzar en la reparación integral.

La jornada, que reunió a organizaciones de víctimas, firmantes de paz, líderes y lideresas sociales, sector privado y ciudadanía, fue un espacio para el diálogo y la reflexión, centrado en la búsqueda de la reconciliación y la construcción de una paz duradera. El desplazamiento forzado, el homicidio, las amenazas, la desaparición forzada y el confinamiento son solo algunos de los hechos victimizantes que han marcado la vida de millones de colombianos. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó la necesidad de acelerar la implementación de medidas efectivas para garantizar los derechos de las víctimas, destacando la importancia de la Comisión de Financiación de la Ley de Víctimas. Sin embargo, las cifras revelan una realidad preocupante: según el CONPES del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para el año 2031 solo se habrá indemnizado alrededor del 20% de las víctimas, dejando a un 80% en la incertidumbre sobre el momento en que recibirán la reparación a la que tienen derecho. La persistencia de brechas en la garantía de derechos y la falta de articulación institucional son desafíos que el Estado debe abordar con urgencia. \El impacto del conflicto ha sido profundamente diferenciado, afectando de manera desproporcionada a mujeres, personas LGBTIQ+ y pueblos étnicos. Más de 5,1 millones de mujeres han sido víctimas de la violencia, así como comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y del pueblo Rrom, lo que exige respuestas institucionales con enfoque diferencial e interseccional. El desplazamiento forzado, con más de 9 millones de víctimas, sigue siendo el hecho victimizante más recurrente, lo que refleja la persistencia de dinámicas de violencia en distintos territorios del país. A pesar de los esfuerzos, la implementación de la Política Pública de Víctimas enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de articulación institucional, financiación y acceso efectivo a los derechos en los territorios. La Defensora del Pueblo, al recordar que “Hoy es un día de compromiso político y simbólico”, instó a la sociedad a tomar acciones concretas y a conectarse desde el corazón y la sensibilidad con las víctimas. La conmemoración incluyó un acto simbólico interreligioso, que unió a diversas iglesias y confesiones religiosas en un gesto de reconocimiento y dignificación de las víctimas. Además, se desarrolló el panel “El diálogo que nos acerca, la reconciliación nos transforma”, donde se discutieron las heridas del conflicto, las lecciones aprendidas y la necesidad de avanzar en relaciones basadas en la verdad, la justicia y la reparación. \En el marco de la conmemoración, se rindió homenaje a Virgelina Chará, lideresa caucana y defensora de derechos humanos, quien es un símbolo de resistencia y de lucha por la dignidad de las víctimas. Su trayectoria y su aporte a la construcción de memoria y a la defensa de los derechos de miles de víctimas fueron reconocidos y celebrados. El evento sirvió como un llamado a la acción, recordando la responsabilidad del Estado y de la sociedad en la construcción de paz y en la garantía de los derechos de las víctimas. La conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado es un recordatorio constante de la necesidad de sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la paz sea una realidad para todos los colombianos. La búsqueda de la reconciliación, la justicia y la reparación integral son pilares fundamentales para lograr este objetivo. Es imperativo que el Estado y la sociedad trabajen juntos para superar las brechas existentes y garantizar que las víctimas del conflicto armado reciban el apoyo y la reparación que merecen, contribuyendo así a la construcción de una Colombia más justa y reconciliada





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