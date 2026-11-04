Colombia tercera en lista mundial de países más bellos según Forbes 2026

Forbes 2026 publica ranking basado en money.co.uk donde Colombia logra tercer lugar mundial con 7.16 puntos por su diversidad geográfica superior.

Colombia se posicionó en el tercer lugar mundial de países con mayor belleza natural en el estudio de Forbes 2026, basado en datos de money.co.uk. Esta clasificación internacional reconoce la riqueza geográfica del territorio, consolidando su reputación como destino de gran atractivo paisajístico. El análisis evaluó características físicas como arrecifes, selvas y glaciares para determinar la jerarquía global.

Criterios de clasificación geográfica

La investigación de money.co.uk analizó diversos elementos geográficos para clasificar a las cincuenta naciones finales de la lista. El equipo editorial evaluó la cantidad de maravillas naturales en cada territorio postulado, desde arrecifes de coral hasta glaciares. Sal Haqqi, editor de finanzas personales de money.co.uk, indicó que la belleza es subjetiva pero estos países ofrecen mucho a visitantes.

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Premio para Indonesia y Nueva Zelanda

Indonesia ocupó el primer puesto de la lista con una puntuación de belleza natural de 7.77 sobre 10 en la escala global. Este archipiélago de más de 17.000 islas cuenta con 31.000 millas cuadradas de arrecifes de coral explorables desde Bali. El territorio también destaca por el Parque Nacional de Komodo y la isla de Sumatra cubierta de bosques tropicales.

Nueva Zelanda se ubicó en el segundo lugar del escalafón internacional con una calificación de 7.27 sobre 10. El país es reconocido por sus picos montañosos, volcanes activos y glaciares. Estos paisajes han servido de escenario para producciones como El Señor de los Anillos, consolidando su atractivo turístico global.

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Logro de Colombia con diversidad de paisajes

Colombia alcanzó una puntuación de 7.16 sobre 10 en la escala de belleza natural, ubicándose inmediatamente detrás de Nueva Zelanda. El territorio colombiano posee una extensa franja costera y gran variedad de paisajes que transitan desde la Amazonía hasta la cordillera de los Andes. Esta diversidad geográfica fue clave para su posicionamiento en el top tres mundial.

La presencia de Colombia en este nivel mundial refleja el reconocimiento a sus ecosistemas únicos y su infraestructura natural. Los expertos señalan que la combinación de selvas, montañas y costas ofrece experiencias únicas para el turismo de aventura y relax. Este logro suma prestigio al sector turístico del país en los mercados internacionales.

Desempeño de Estados Unidos en el ranking

Estados Unidos no logró ingresar al grupo de los diez primeros lugares en esta clasificación de belleza natural. La nación norteamericana se situó en la duodécima posición con una puntuación de 6,04 sobre 10. Quedó superada por países como México, ubicado en el quinto puesto, y Francia en el octavo lugar.

El listado completo incluye a cincuenta naciones destacadas por su riqueza paisajística a nivel global. Entre las posiciones restantes se encuentran Tanzania, Kenia, India y Papúa Nueva Guinea en el top diez. Ecuador ocupa el undécimo lugar y Chile el vigésimo noveno, mostrando la fortaleza de la biodiversidad latinoamericana en este ranking.