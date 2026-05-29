Colombia toma medidas preventivas ante el Fenómeno de El Niño

La ministra Irene Vélez anunció una serie de medidas preventivas ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en Colombia, con una probabilidad de ocurrencia del 82 % entre mayo y junio y una permanencia entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 estimada en un 96 %. El Ministerio de Ambiente emitió diez recomendaciones para mitigar los impactos asociados al aumento de temperaturas y la reducción de lluvias, y la ANLA adoptó siete lineamientos para proyectos con licencia ambiental. El Gobierno Nacional advirtió sobre impactos climáticos más intensos y continuará adoptando acciones preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la variabilidad climática y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

La ministra Irene Vélez anunció medidas preventivas ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño en Colombia , con una probabilidad de ocurrencia del 82 % entre mayo y junio y una permanencia entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 estimada en un 96 %.

El Ministerio de Ambiente emitió diez recomendaciones para mitigar los impactos asociados al aumento de temperaturas y la reducción de lluvias, y la ANLA adoptó siete lineamientos para proyectos con licencia ambiental. El Gobierno Nacional advirtió sobre impactos climáticos más intensos y continuará adoptando acciones preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la variabilidad climática y los efectos asociados al fenómeno de El Niño





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