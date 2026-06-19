Colombia transita hacia el Registro Universal de Ingresos para focalizar subsidios sociales

El gobierno colombiano inició la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), un nuevo sistema que busca reemplazar al Sisbén y los estratos socioeconómicos en la focalización de subsidios y programas sociales. El RUI, bajo la administración del DNP, integrará datos de 47 entidades para crear un panorama más dinámico y preciso de los ingresos de los hogares, aunque no decidirá directamente la inclusión en programas. Se prevé un período de transición con ajustes metodológicos.

El Departamento Nacional de Planeación ( DNP ) ha puesto en marcha la transición hacia el Registro Universal de Ingresos ( RUI ), un nuevo sistema de focalización de políticas sociales contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Esta iniciativa busca reemplazar progresivamente el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y los estratos socioeconómicos como principales criterios para dirigir los subsidios y programas sociales. Según la secretaria distrital de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque Mejía, el RUI se alimentará de bases de datos provenientes de 47 entidades, entre ellas la DIAN, la Registraduría, el Ministerio de Educación, entre otras.

El sistema busca superar las limitaciones de los instrumentos basados exclusivamente en declaraciones auto-reportadas, generar información más dinámica sobre las condiciones económicas de los hogares y mejorar la focalización. Es importante señalar que el RUI no determinará directamente el ingreso o salida de los beneficiarios de los programas sociales, pues esa decisión seguirá siendo competencia de las entidades responsables de cada programa.

La implementación contempla un período de transición para que las entidades puedan realizar análisis de impacto y ajustes metodológicos antes de adoptar plenamente el nuevo sistema. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) explicó que el Sisbén y los estratos socioeconómicos han sido los instrumentos más comunes, pero su uso heterogéneo ha generado duplicidades y lagunas en la cobertura.

El RUI realizará una aproximación a los ingresos con base en información reportada por el hogar y cruzada con otros sistemas de información o, directamente, con el reporte de los ingresos basados en la información de la autoridad fiscal. Se proyecta que el RUI remplace otros mecanismos de focalización del gasto público social, pues demuestra una mayor capacidad para identificar a las personas que realmente requieren el apoyo de la política pública, asignando los recursos de manera más precisa y eficiente.

Este cambio estructural promete una gestión social más transparente y técnica, aunque también genera interrogantes sobre la protección de datos y la adaptación de los actuales beneficiarios al nuevo esquema de elegibilidad





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