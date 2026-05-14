Colombia: Universidad EIA de Medellín es la mejor en las pruebas Saber Pro 2025

El Icfes dio a conocer los resultados agregados de las últimas pruebas Saber Pro, es decir, las aplicadas en el año 2025. Según la medición, en esta ocasión hubo importantes cambios respecto a las instituciones que alcanzaron mejor desempeño en este examen. Las pruebas Saber Pro, aunque no son la única forma de medir la calidad de las universidades, son un indicador importante que permite dar luces del estado de la educación superior en Colombia. Los resultados agregados revelaron que el promedio global del país fue de 148 puntos, sobre un total de 300 posibles. Esto representa un muy leve aumento frente al promedio de 146 que el país alcanzó en 2024 y los 145 puntos alcanzados en el año 2023.

El Icfes dio a conocer los resultados agregados de las últimas pruebas Saber Pro, es decir, las aplicadas en el año 2025. Según la medición , en esta ocasión hubo importantes cambios respecto a las instituciones que alcanzaron mejor desempeño en este examen.

Las pruebas Saber Pro, aunque no son la única forma de medir la calidad de las universidades, son un indicador importante que permite dar luces del estado de la educación superior en Colombia. Los resultados agregados revelaron que el promedio global del país fue de 148 puntos, sobre un total de 300 posibles. Esto representa un muy leve aumento frente al promedio de 146 que el país alcanzó en 2024 y los 145 puntos alcanzados en el año 2023.

La Universidad de los Andes no ocupó el primer lugar, ni lo hizo la Universidad Nacional, que el año pasado con su sede en Bogotá había logrado el primer puesto. Por el contrario, esta vez la mejor universidad de Colombia en las pruebas Saber Pro fue la Universidad EIA, de Medellín, que alcanzó un puntaje promedio de 188 puntos sobre 300 posibles.

La Universidad de los Andes, con un promedio global de 187 puntos, incrementó su resultado frente a los 184 del año pasado. El tercer y cuarto lugar son compartidos con 183 puntos por la Universidad Icesi y la Universidad Nacional Sede Bogotá. Los resultados de las últimas pruebas Saber Pro revelan un importante dato: el promedio nacional ha crecido levemente en los últimos dos años. Aunque no parece un incremento significativo, los resultados mejoran dos años consecutivos.

El país continúa sin llegar a su puntaje máximo histórico que fue de 150 puntos en el año 2016. El tema de las brechas entre las universidades de élite y el resto sigue siendo un tema preocupante





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