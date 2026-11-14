Colombia vence a Chile 1-0 con autogol de Maripán en Cali

La Selección Colombia se impuso 1-0 ante Chile en el Pascual Guerrero gracias al autogol de Guillermo Maripán. El partido sirvió para recaudar fondos tras el terremoto del 10 de agosto y consolidar la racha de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia logró una victoria parcial, pero significativa, ante la Selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El encuentro, desarrollado bajo la bandera de la solidaridad, concluyó con un marcador de 1-0 a favor de la Tricolor. La definición del partido llegó mediante un autogol del defensor chileno Guillermo Maripán, quien desvió el balón tras un centro enviado por el mediocampista colombiano Daniel Muñoz.

Contexto solidario y histórica ausencia en Cali

Este partido amistoso no solo tuvo valor deportivo, sino también un claro propósito humanitario. Los recursos económicos generados por la entrada al estadio están destinados a la reconstrucción de Cali, ciudad que sufrió los devastadores efectos del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Para los aficionados y el cuerpo técnico, este encuentro marcó un hito histórico al representar el primer juego de la Selección Colombia en esta ciudad después de 27 años. La última visita data del 24 de enero de 1999, cuando un amistoso contra Dinamarca finalizó con un empate 1-1, con gol de Faustino Asprilla.

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El momento decisivo y alineaciones oficiales

El gol que definió el encuentro se registró a los 35 minutos del primer tiempo. La jugada comenzó con un centro preciso de Daniel Muñoz, el cual Guillermo Maripán no pudo controlar adecuadamente, desviando el balón hacia su propia portería. Esta anotación permitió a la Tricolor irse al descanso en la ventaja. Por parte colombiana, Néstor Lorenzo alineó a Camilo Vargas en el arco, acompañado de Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez en la defensa. En el mediocampo jugaron Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Nelson Deossa, Jhon Arias y Camilo Durán, mientras que Luis Suárez cerró la formación ofensiva. Chile, por su parte, contó con Lawrence Vigouroux en la meta y jugadores como Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Diego Ulloa, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

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La consolidación del ciclo de Néstor Lorenzo

La victoria refuerza la positiva trayectoria del director técnico Néstor Lorenzo, quien continúa ajustando los números de su periodo al frente del equipo nacional. Este triunfo representa el gol 96 para la selección bajo su dirección. En los 26 partidos amistosos jugados hasta la fecha, Lorenzo ha registrado 19 triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Si se amplía la estadística a los 55 partidos totales dirigidos por él, incluyendo los encuentros de Copa América, las Eliminatorias al Mundial y los juegos de preparación, el balance es de 33 victorias, 14 empates y ocho derrotas, consolidando un récord mayoritariamente favorable.

Próximos desafíos y preparativos internacionales

El duelo contra Chile se enmarca dentro de la planificación estratégica del técnico Lorenzo para los eventos deportivos inminentes. Estos amistosos cumplen la función esencial de preparar al plantel para el arranque de la próxima etapa de las Eliminatorias al Mundial. Además, el juego sirve como parte de la preparación a largo plazo para la Copa América de 2027. La selección busca mantener su ritmo competitivo y afinar la química entre sus jugadores clave, como Luis Suárez y Jhon Arias, para enfrentar los retos oficiales que se avecinan en el fútbol sudamericano e internacional.