Colombia vence a Chile 1-0 con gol de autogol de Maripán

La Selección Colombia logró una victoria por la mínima diferencia ante Chile en Cali con un gol de autogol de Guillermo Maripán, cerrando la serie local con un resultado que deja preguntas sobre el juego del equipo.

La Selección Colombia cerró su presentación en Cali con una victoria por la mínima diferencia frente a Chile, en un partido que dejó más dudas que certezas en su funcionamiento, pero también algunas señales positivas y el estreno de nuevos talentos. El Pascual Guerrero respondió. Las tribunas se llenaron y desde distintos sectores bajaron los cantos de "¡Colombia, Colombia!" y "¡Vamos, vamos, Tricolor!". La afición acompañó al equipo de Néstor Lorenzo, que encontró en ese respaldo un impulso para afrontar un compromiso que, desde el comienzo, tuvo más lucha que claridad.

Detalles del gol decisivo y desarrollo táctico

La diferencia llegó a los 35 minutos. Daniel Muñoz protagonizó una salida profunda, se proyectó por su sector y sacó un remate que encontró en el camino el desvío del defensor Guillermo Maripán. El balón cambió de trayectoria y terminó en el fondo de la red para el 1-0 de Colombia. Una acción que destrabó un encuentro en el que ninguno de los dos equipos había conseguido imponer condiciones.

Also read Cierres viales en Cali por el partido Colombia ante Chile el 13 de noviembre

En la cancha, el dominio fue repartido. Los dos seleccionados querían llegar rápidamente al área rival, pero la ansiedad por encontrar espacios y hacer daño los llevaba a cometer errores. Hubo imprecisiones en la entrega, dificultades para construir jugadas y poca continuidad en el juego ofensivo. El equipo colombiano tuvo que sudar la victoria en un encuentro marcado por la fricción constante entre las dos líneas medias.

Posiciones de los actores clave y rendimiento

Dávinson Sánchez se mostró sólido en defensa, ganó los duelos y fue prácticamente impasable para los atacantes chilenos. Jhon Arias, por su parte, fue quien más claridad le dio al equipo, intentando conectar las líneas y encontrar caminos para llegar al arco contrario. Su rendimiento contrastó con el de otros jugadores que no lograron encontrar su lugar en el partido, como Nelson Deossa, Luis Suárez y Camilo Durán, quienes tuvieron dificultades para aportar en la construcción ofensiva.

Advertisement

En el segundo tiempo, Néstor Lorenzo movió sus fichas. Los ingresos de Yaser Asprilla y Óscar Perea le dieron otro aire al seleccionado nacional, que encontró alternativas para intentar manejar el balón y buscar espacios. Sin embargo, el compromiso se fue convirtiendo más en una disputa física que en un partido de elaboración. Chile intentó encontrar el empate, adelantó sus líneas y buscó acercarse al arco colombiano, pero le faltó precisión en el último tramo de la cancha. Colombia, entretanto, defendió la ventaja y consiguió mantener el resultado hasta el pitazo final.

Impacto en el futuro y próximos desafíos

Más allá del triunfo, también hubo espacio para mirar el futuro. El debut de Daniel Mosquera, Matías Orzoco y Juan Arizala dejó motivos de atención. Orzoco, cada vez que tuvo contacto con el balón, mostró condiciones técnicas y personalidad para participar en el juego. Arizala, por su parte, ingresó en lugar de Samuel Velásquez y tuvo la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la Tricolor. La victoria sirve para cerrar una presentación en casa con una sonrisa, pero no oculta que Colombia todavía está en la búsqueda de una idea de juego reconocible.

Es parte de un proceso de transición después del Mundial de 2026, en que Néstor Lorenzo tendrá que probar alternativas, consolidar nombres y encontrar las piezas para lo que viene. El próximo martes, en Santiago, la Tricolor volverá a enfrentarse con Chile para cerrar su calendario futbolístico de 2026. Será otra oportunidad para ajustar detalles, darles continuidad a los nuevos jugadores y empezar a construir las bases de un equipo que tendrá en 2027 un año determinante, con la mirada puesta en el camino hacia el Mundial de 2030.