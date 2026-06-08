Colombia vence a Jordania con golazo de Jhon Arias y se prepara para el Mundial

La Selección Colombia derrotó 1-0 a Jordania en amistoso internacional. El único gol fue obra de Jhon Arias con un remate espectacular. Néstor Lorenzo probó variantes tácticas y destacó a Gustavo Puerta. El equipo femenino también aseguró su clasificación al Mundial tras la Liga de Naciones.

La Selección Colombia masculina sumó una importante victoria en su preparación para la Copa del Mundo al derrotar 1-0 a Jordania en un partido amistoso disputado en territorio asiático.

El único gol del encuentro fue obra de Jhon Arias, quien con un disparo espectacular desde fuera del área selló el triunfo del combinado nacional. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró solidez defensiva y control del balón, aunque todavía quedan aspectos por pulir de cara a la cita mundialista. El tanto de Arias, que milita en el Fluminense de Brasil, llegó en el minuto 67 tras una jugada colectiva que rompió el esquema defensivo jordano.

El volante recibió un pase en tres cuartos de cancha, se perfiló y sacó un remate potente que se clavó en el ángulo superior derecho del arquero rival. Este gol no solo le dio la victoria a Colombia, sino que también reafirma el buen momento del jugador, quien ha sido una de las revelaciones en las convocatorias recientes.

Néstor Lorenzo aprovechó el encuentro para probar variantes tácticas y dar minutos a jugadores como Gustavo Puerta, quien cumplió una actuación destacada en el mediocampo. El entrenador argentino destacó el rendimiento del joven volante y explicó que es posible que James Rodríguez y Jhon Arias compartan cancha en el futuro, siempre y cuando se adapten a las exigencias defensivas.

Por otro lado, la Selección Colombia femenina también celebró, ya que aseguró su clasificación al Mundial tras una destacada actuación en la Conmebol Liga de Naciones. Ahora, el equipo femenino se enfoca en pelear por el título del torneo continental. Con esta victoria masculina, el optimismo crece en el entorno de la tricolor, que continúa su preparación con la mira puesta en la Copa del Mundo.

El próximo compromiso del equipo de Lorenzo será ante otro rival de fogueo, aún por confirmar, mientras los futbolistas regresan a sus clubes para continuar con sus temporadas. El partido frente a Jordania sirvió también para evaluar el estado físico de los jugadores y la cohesión del grupo. Colombia dominó la posesión durante largos tramos, pero encontró dificultades para generar oportunidades claras ante un rival replegado.

La defensa, liderada por el experimentado Yerry Mina y el joven Jhon Lucumí, respondió con solvencia, evitando cualquier sobresalto. En ataque, Luis Díaz fue la principal amenaza por banda, pero no logró concretar sus ocasiones. La Selección Colombia continúa su proceso de preparación con la intención de llegar en óptimas condiciones al Mundial. El cuerpo técnico valora positivamente la entrega del equipo y la capacidad de sobreponerse a las adversidades.

Con este triunfo, el combinado cafetero suma confianza para los desafíos venideros





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