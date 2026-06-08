Colombia vence a Jordania en duelo previo al Mundial

Colombia se impuso a Jordania en el último duelo previo al Mundial, con un marcador parcial de 1-0. El equipo nacional mostró una buena imagen en la primera mitad, con una defensa atenta y un mediocampo vertical y preciso.

Colombia y Jordania se enfrentan en el Snapdragon Stadium de San Diego, en los Estados Unidos, en el último duelo preparatorio de ambos combinados previo al inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El marcador parcial es de 1-0. La 'Tricolor' salió en busca de una victoria ante la selección asiática para cerrar de mejor forma esta ventana de duelos amistosos antes de la cita orbital. Con un once de gala sobre el terreno de juego, Néstor Lorenzo comenzó su prueba final rumbo a la Copa Mundo.

No obstante, fueron los jordanos los que avisaron primero. Un violento zurdazo, al minuto 4, desde larga distancia de Musa Al-Taamari se estrelló en el palo izquierdo de la portería custodiada por Camilo Vargas. Colombia juega su último amistoso previo al Mundial 2026 contra Jordania. Inició Néstor Lorenzo con el once de gala.

La 'Tricolor' contestó al minuto 11 con una jugada asociativa que comenzó con una pelota inmensa de James Rodríguez en la frontal para Luis Suárez, quien la bajó de pecho a Jhon Arias, que posteriormente enganchó a un rival y remató, pero la defensa jordana anticipó y mandó al tiro de esquina. Tras unos primeros instantes de vértigo, los de Lorenzo empezaron a hacerse con el control del partido.

Gustavo Puerta, que hoy arrancó desde el pitazo inicial, se hizo dueño del mediocampo dándole movilidad y una gran capacidad de presión ofensiva. También le quitó labores defensivas a James, dejando al '10′ crear con pelotas largas y conexiones cercanas. Las líneas se movían constantemente hacía adelante, generando espacios y evitando una salida cómoda de los jordanos. Otro de los protagonistas en la etapa inicial fue Jhon Arias, que jugó un poco más suelto.

El volante ofensivo bajaba a ayudar en la generación de juego y se metía, en ocasiones, como un segundo nueve a buscar el arco, como lo hizo en primer chance clara del combinado nacional en el primer tiempo. Esta misma posición de Arias sobre el terreno ocasionó el primer gol de Colombia.

Una presión alta de la 'Tricolor', comandada por Puerta, fue aprovechada por James, que filtró una pelota entre líneas a Arias (40′), una vez más apareció como nueve, se acomodó casi en el punto penal y abrió el pie para vencer al portero jordano, Yazeed Abu Laila. Finalizó la primera mitad y el equipo nacional ha mostrado una buena imagen. La defensa atenta, el mediocampo vertical y preciso; la delantera siendo intensa en presión y buscando los espacios





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