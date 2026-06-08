Colombia vence a Jordania y cierra preparación mundialista con optimismo

La Selección Colombia derrotó 2-0 a Jordania en San Diego, en su último amistoso antes del Mundial de Norteamérica. El equipo viajará a Guadalajara para preparar su debut ante Uzbekistán el 17 de junio. El técnico Néstor Lorenzo destacó el carácter del equipo y los aspectos a mejorar.

La Selección Colombia cerró su fase de preparación para el Mundial de Norteamérica con una victoria contundente ante Jordania , en un partido disputado en San Diego, California.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se impuso 2-0, repitiendo el resultado que obtuvo antes de su participación en Brasil 2014. Este triunfo llega en un momento clave, ya que el combinado nacional viajará en los próximos días a Guadalajara, México, para afinar los últimos detalles de cara a su debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán, programado para el próximo 17 de junio.

La preparación ha sido intensa, con partidos amistosos que han permitido al cuerpo técnico evaluar el rendimiento de los jugadores y ajustar la estrategia. Las victorias recientes ante Costa Rica y Jordania han servido para disipar las dudas que surgieron tras las derrotas frente a Croacia y Francia en marzo pasado, devolviendo la confianza a un equipo que aspira a brillar en su séptima participación mundialista.

El ambiente en el vestuario es optimista, y los jugadores han mostrado un compromiso total con el proyecto de Lorenzo, quien asume por primera vez el rol de entrenador principal en una Copa del Mundo, tras haber sido asistente de Néstor Pékerman en las ediciones de 2006, 2014 y 2018. En el partido contra Jordania, Colombia mostró un equilibrio notable entre ataque y defensa.

En la fase ofensiva, figuras como Luis Díaz demostraron su calidad, aunque el extremo colombiano tuvo que ser sustituido tras recibir algunos golpes. No obstante, el propio Néstor Lorenzo confirmó que Díaz se encuentra bien y no hay preocupación por su estado físico. La defensa, por su parte, se mostró sólida y bien organizada, con los centrales realizando un trabajo destacado que evitó que Jordania generara ocasiones claras de gol.

El seleccionador nacional manifestó que el partido ante Jordania sirvió para ganar experiencia y llegar preparado al debut mundialista. Cuando se le preguntó si el equipo jordano se asemejaba a Uzbekistán, Lorenzo explicó: es un equipo parecido en cuanto a lo competitivo, físico y táctico. Es un conjunto compacto, que presiona bien y que va con todo a cada pelota. Creo que hicimos un buen partido.

Fue beneficioso enfrentarnos a este equipo que se cerró bien. Estas declaraciones reflejan la importancia de haber medido fuerzas con un rival que plantea un estilo similar al del primer oponente en el Mundial. A pesar de la victoria, el técnico colombiano reconoció que aún hay aspectos por pulir. Tenemos que seguir mejorando en la terminación de las jugadas.

Depronto rompemos líneas con un pase filtrado o uno combinado y luego volvemos atrás. Algunas veces tenemos que ser más incisivos. En defensa tuvimos poca desconcentración. Me gustó mucho el trabajo de los centrales, aseguró Lorenzo, quien ya perfila el once titular para el debut.

La afición colombiana está expectante ante un equipo que mezcla juventud y experiencia, con jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, quienes buscan dejar su huella en la máxima cita del fútbol. La preparación en Guadalajara será crucial para ultimar la estrategia y asegurar que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas y mentales. Colombia enfrentará a Uzbekistán en un partido que se prevé complicado, pero la victoria ante Jordania ha generado un clima de optimismo.

La selección colombiana espera iniciar su camino en el Mundial con el pie derecho, respaldada por una preparación que, aunque tuvo altibajos, culminó con buenos resultados. El sueño de avanzar a las fases finales está más vivo que nunca, y el equipo confía en su capacidad para superar los desafíos que plantea el torneo





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