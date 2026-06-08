La Selección Colombiana masculina obtuvo una victoria importante ante Jordania en un partido amistoso, lo que les permite enfocarse en la preparación para la Copa del Mundo. La Selección Colombiana femenina también ha tenido un gran desempeño, clasificándose para la Copa del Mundo y buscando el título de la Conmebol Liga de Nations. En el plano local, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 comenzará el 2 de junio y se podrá ver en el Canal RCN y la APP de RCN.

La Selección Colombia masculina obtuvo una importante victoria ante Jordania en un partido amistoso, lo que les permite enfocarse en la preparación para la Copa del Mundo.

El gol de la victoria fue marcado por Jhon Arias, quien demostró su habilidad y precisión en el campo. La victoria ante Jordania es un gran resultado para la Selección Colombiana, que ahora se enfoca en el Mundial. La Selección Colombia femenina también ha tenido un gran desempeño, clasificándose para la Copa del Mundo y buscando el título de la Conmebol Liga de Naciones.

En el plano local, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 comenzará el 2 de junio y se podrá ver en el Canal RCN y la APP de RCN





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Jordania Mundial Goles Resumen Victoria Selección Colombiana Conmebol Liga De Naciones Vuelta A Colombia Femenina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia vence a Jordania en duelo previo al MundialColombia se impuso a Jordania en el último duelo previo al Mundial, con un marcador parcial de 1-0. El equipo nacional mostró una buena imagen en la primera mitad, con una defensa atenta y un mediocampo vertical y preciso.

Read more »

Colombia femenina vence 2-0 a Jordania en amistoso previo al MundialLa Selección Colombia femenina superó a Jordania en un partido de preparación celebrado en Snapdragon Stadium, San Diego. Jhon Arias anotó ambos goles en un encuentro que sirve como ultimación de detalles antes del Mundial.

Read more »

Colombia derrota a Jordania en partido amistoso previo a la Copa AméricaLa selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, venció a Jordania en un amistoso jugado en San Diego, con goles de Jhon Arias y un juego de contraataque efectivo. Ambos equipos probaron variantes en sus alineaciones.

Read more »

La Selección Colombia llega al Mundial con triunfo: victoria tranquila frente a JordaniaEl equipo 'Tricolor' logró imponerse en su último amistoso de preparación previo a la Copa del Mundo.

Read more »