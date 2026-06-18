Colombia vence a Uzbekistán 3-1 en su debut en el Mundial 2026

La Selección Colombia inició con pie derecho el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México. Los goles de Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré sellaron el triunfo. Con este resultado, Colombia lidera el Grupo H y se prepara para enfrentar a Congo.

La Selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de 2026 al vencer 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró un juego sólido y efectivo, dominando gran parte del encuentro. Los goles de la Tricolor llegaron por intermedio de Jhon Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré, mientras que Abbosbek Fayzullaev descontó para los uzbekos. Con este resultado, Colombia se ubica como líder del Grupo H, superando a Portugal y Congo, que empataron en la otra llave.

La afición colombiana, presente en las gradas, celebró con euforia el triunfo y las redes sociales se llenaron de memes y comentarios destacando la actuación del equipo. El primer tiempo fue de tanteo, con Colombia teniendo la posesión pero sin profundidad. Jhon Arias probó desde media distancia, pero su disparo se fue desviado. Tras la pausa de hidratación, el ritmo decayó, pero Colombia retomó el control.

Antes del descanso, una jugada colectiva terminó con un remate de Arias que el portero Utkir Yusupov no pudo contener, abriendo el marcador. En la segunda mitad, Colombia amplió la ventaja con un gol de Luis Díaz tras una asistencia de James Rodríguez. Uzbekistán reaccionó y descontó por medio de Fayzullaev, que aprovechó un error defensivo.

Sin embargo, Colombia selló la victoria con un cabezazo de Borré tras un centro de Juan Cuadrado. El cierre fue tenso, con Uzbekistán buscando el empate, pero la defensa colombiana se mantuvo firme. El entrenador Néstor Lorenzo destacó el carácter del equipo y la importancia de sumar tres puntos en el debut. Las redes sociales no perdonaron y los memes inundaron plataformas como Twitter e Instagram.

Desde comparaciones con el popular personaje de 'El Chavo del 8' hasta celebraciones de la hinchada, la creatividad de los colombianos se hizo presente. Un meme recurrente mostró a un aficionado con el torso pintado gritando '¡Esta es la nuestra!

' mientras otro comparó la velocidad de Luis Díaz con la de un cohete. También se destacó la actuación del arquero Camilo Vargas, quien realizó varias atajadas clave. La selección colombiana ahora se prepara para su próximo partido contra Congo el 23 de junio en Guadalajara, donde buscará asegurar su pase a octavos de final. La expectativa es alta y la confianza crece entre los seguidores de la Tricolor, que sueñan con repetir la hazaña de 2014. Sin duda, este triunfo llena de optimismo a todo un país





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