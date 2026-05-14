Colombia vs Costa Rica: Partido Cambio de Fecha por Elecciones Presidenciales

La selección cafetera se despide de su afición en Bogotá antes de ir al Mundial de 2026, pero el partido se cambia de fecha por las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El partido entre Colombia y Costa Rica , con el que la selección cafetera se despedirá en Bogotá de su afición antes de ir al Mundial de 2026, cambió de fecha y ya no se jugará el 29 de mayo, como estaba previsto, sino el 1 de junio por las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) detalló en un comunicado que ahora el partido se disputará el día después de las votaciones a las 18:00 hora local en el estadio El Campín de Bogotá, una fecha que le permitirá al seleccionador Néstor Lorenzo cumplir “con la planificación” que estableció para preparar a su equipo de cara al Mundial. Tras ese partido, Colombia viajará a Estados Unidos para enfrentar el 7 de junio a Jordania en un amistoso que hace parte de la serie internacional ‘Countdown to 26’ y que será su último encuentro de preparación para la Copa del Mundo





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Precios y localidades para Colombia vs. Costa Rica en Bogotá: link para comprarPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

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