Colombia vs Costa Rica: Selección Colombia confirma alineación y vence 2-0

La Selección Colombia derrotó a Costa Rica por 2-0 en el partido amistoso correspondiente a la fecha 10 de la Copa América. Los goles de la victoria fueron anotados por Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

La Selección Colombia ganó con anotaciones de Davinson Sánchez , Luis Díaz y Luis Javier Suárez . Próximo partido de la Selección Colombia tras la victoria ante Costa Rica .

VIDEO - Davinson Sánchez marca golazo de Colombia ante Costa Rica. Selección Colombia confirmó la alineación vs Costa Rica: hay grandes sorpresas. Todas las emociones del Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. Canal Deportes RCNMercado de Fichajes.

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