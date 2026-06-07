Colombia vs Jordania: cinco jugadores cafeteros valen más que toda la plantilla asiática

La Selección Colombia, valorada en 302,35 millones de euros, supera en 15 veces a Jordania (20 millones). Luis Díaz, con 70 millones, es el más cotizado.

La Selección Colombia se alista para su regreso a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia, y lo hace con una plantilla que económicamente supera por mucho a su último rival de preparación: Jordania .

Según el portal Transfermarkt, el equipo colombiano tiene un valor total de 302,35 millones de euros, mientras que el combinado asiático apenas alcanza los 20 millones. Esto significa que la plantilla de Néstor Lorenzo vale 15 veces más que la jordana, una diferencia abismal que refleja el poderío individual de los futbolistas cafeteros.

Por ejemplo, solo cinco jugadores colombianos superan en valor a todo el equipo de Jordania: Luis Díaz (70 millones), Luis Javier Suárez (30 millones), Richard Ríos (25 millones), Daniel Muñoz (22 millones) y Jhon Lucumí (22 millones). El extremo Luis Díaz, del Liverpool inglés, es la gran estrella colombiana con un valor de mercado de 70 millones de euros, más del triple de lo que vale toda la selección de Jordania.

Por su parte, el jugador más cotizado de Jordania es Musa Tamari, del Rennes francés, valorado en 10 millones de euros, la mitad del total de su plantilla. Colombia, que enfrentará a Jordania este domingo en San Diego a las 6:00 p.m. (hora colombiana), buscará afinar detalles antes de debutar en Norteamérica 2026.

El partido amistoso servirá como prueba final para un equipo que llega con grandes expectativas, pero que deberá demostrar en la cancha que su valor en el mercado se traduce en resultados. Además de los cinco futbolistas mencionados, otros jugadores colombianos como Juan Camilo Hernández (18 millones), Dávinson Sánchez (16 millones), Jhon Arias (15 millones), Jorge Carrascal (13 millones) y Carlos Andrés Gómez (11 millones) también figuran entre los más valiosos.

En contraste, Jordania, que debutará en un Mundial, está en el Grupo D junto a Argentina, Argelia y Austria, un desafío monumental para un equipo que intentará la hazaña. La diferencia económica es abismal, pero el fútbol ha demostrado que los valores de mercado no siempre definen el resultado. Colombia espera imponer su jerarquía, pero Jordania buscará dar la sorpresa en su primera experiencia mundialista





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Jordania Mundial 2026 Valor De Mercado Transfermarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Selección Colombia cerrará su agenda de preparación con un amistoso internacional ante JordaniaLa Selección Colombia cerrará su agenda de preparación este fin de semana con un amistoso internacional ante Jordania. El compromiso contará con transmisión de Caracol Televisión y Blu Radio, y servirá para ajustar detalles de cara a los próximos retos competitivos.

Read more »

Colombia se prepara para el Mundial de Norteamérica con un último fogueo frente JordaniaEl equipo colombiano se enfrentará a Jordania en un partido amistoso en el Snapdragon Stadium de San Diego, antes de debutar en el Mundial de Norteamérica. El técnico Néstor Lorenzo buscará mantener a sus jugadores en ritmo de competencia y evitar lesiones que puedan afectar su participación en el torneo.

Read more »

Selección Colombia ultima detalles antes del Mundial 2026 con amistoso contra JordaniaEn el último partido de preparación, la Selección Colombia enfrentó a Jordania en San Diego. El técnico Néstor Lorenzo tuvo solo 90 minutos para ajustar el equipo de cara al debut contra Argentina en el Mundial 2026, mientras se habla de posibles cambios y la necesidad de mejorar aspectos defensivos. Además, James Rodríguez y su familia respondieron a las críticas y pidieron unidad.

Read more »

En Vivo: Colombia vs. Jordania por fecha FIFA previo al mundial 2026Ambos equipos se prepararán para enfrentar a selecciones pares a rivales en fase de grupos del torneo en México, USA y Canadá.

Read more »