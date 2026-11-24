El vicepresidente Restrepo y la reina Mary de Dinamarca avanzan en cooperación económica, salud y reconstrucción post-sismo durante la visita oficial de la soberana danesa a Colombia este noviembre.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunió el martes 24 de noviembre con la reina Mary de Dinamarca para consolidar la relación bilateral entre ambos países. El encuentro oficial forma parte de la agenda de la soberana danesa en territorio colombiano, quien realiza una visita de Estado programada para concluir el 26 de noviembre. En esta cita participaron además el canciller Omar Bula y la ministra de Salud, Ana María Vesga, quienes colaboraron en el diálogo estratégico.

Cooperación en salud y sostenibilidad ambiental

El objetivo central de la reunión fue avanzar en ejes clave como la agenda económica, la sostenibilidad y la salud pública. La Casa Real de Dinamarca informó que el viaje tiene como propósito reforzar la cooperación en la agenda verde y promover los intereses empresariales daneses en áreas prioritarias como la transición ecológica. La delegación incluida en la visita está acompañada por la ministra danesa de Sanidad y de Asuntos Eclesiásticos, Ida Auken, junto con representantes del sector empresarial de ese país.

Also read Reina Mary de Dinamarca llegó a Colombia: este martes se reúne con el canciller Omar Bula

Agenda de la Reina Mary en Bogotá y Cali

La reina Mary llegó a Colombia para una visita oficial que se extiende entre el 23 y el 26 de noviembre, siendo recibida inicialmente por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adela Maestre Cuello. Su programa incluye reuniones con el canciller Bula en el Palacio de San Carlos y visitas técnicas a instalaciones hospitalarias junto con empresas danesas. En Cali, identificada por la Casa Real como la capital de la biodiversidad de Colombia, la soberana conocerá los efectos del fenómeno de El Niño y expondrá sobre el daño que la minería ilegal causa a la naturaleza y al suministro de agua.

Enfoque en la reconstrucción tras el terremoto en Chocó

Un componente crucial de la agenda diplomática es la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto que afectó la región. Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 7,4 y se registró en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Este evento representa el tercero de mayor magnitud en la historia del país, y Dinamarca ha manifestado su apoyo continuo a los esfuerzos de recuperación de las zonas afectadas.

Advertisement

Implicaciones económicas y diplomáticas bilaterales

Colombia se posiciona como la tercera mayor economía de Suramérica, un factor relevante para las relaciones actuales con Dinamarca. Ambos países comparten actualmente un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual evidencia una convergencia en la política internacional. La Vicepresidencia de Colombia indicó que el mensaje de fondo de la jornada es que la cooperación bilateral incluye aspectos que van más allá de la diplomacia tradicional, abarcando inversiones y comercio directo.

Minuto30 mantendrá un seguimiento detallado de los anuncios oficiales que emane la visita de la reina Mary. La soberana danesa continuará su agenda en las ciudades de Bogotá y Cali, así como en las zonas impactadas por el sismo. Se espera que, con el paso del tiempo, se publiquen los detalles concretos de los acuerdos alcanzados durante estas interacciones oficiales entre ambas naciones.