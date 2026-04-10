Colombia y Ecuador al borde de la crisis: Petro ordena retorno de embajadora y anuncia consejo de ministros fronterizo

Las relaciones entre Colombia y Ecuador se deterioran rápidamente tras la decisión de Ecuador de elevar los aranceles a las importaciones colombianas y el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Bogotá. El presidente Petro ha respondido con medidas contundentes, incluyendo el regreso inmediato de la embajadora colombiana en Quito y el anuncio de un consejo de ministros en la frontera. La escalada de tensiones se agrava con acusaciones mutuas sobre narcotráfico y seguridad fronteriza.

El presidente colombiano, Gustavo Petro , ha tomado una serie de medidas drásticas en respuesta a la escalada de tensiones comerciales y diplomáticas con Ecuador . Ordenó a la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco , que regrese “de inmediato” a Bogotá, reflejando la gravedad de la situación. Esta decisión se produce tras el anuncio ecuatoriano de aumentar los aranceles a las importaciones colombianas, pasando del 50 % al 100 % a partir del 1 de mayo.

En su cuenta de X, el presidente Petro también anunció que el próximo consejo de ministros se celebrará en un punto de la frontera con Ecuador, lo que subraya la importancia de abordar la crisis de manera inmediata y en el terreno. El mandatario colombiano ha expresado su frustración ante lo que considera insultos por parte del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y ha acusado a Noboa de atacar a su gobierno a pesar de los esfuerzos colombianos en la lucha contra el narcotráfico y la reducción de cultivos de coca. Además, Petro insinuó la existencia de posibles alianzas entre narcotraficantes colombianos y ecuatorianos, alegando complicidad por parte de políticos ecuatorianos en la facilitación del tráfico de cocaína a través de los puertos del país vecino. Petro declaró que “les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato de un candidato presidencial del Ecuador”.\Las acusaciones del presidente Petro han intensificado aún más el conflicto, sugiriendo una profunda desconfianza en la clase política y económica ecuatoriana. Petro, en sus declaraciones, ha sido enfático en señalar la falta de cooperación y la presunta participación de figuras ecuatorianas en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. En su comunicación a través de X, Petro no solo ha criticado las acciones de Ecuador sino que también ha planteado interrogantes sobre la seguridad en los puertos marítimos y la exportación de cocaína. Estas acusaciones se suman a la creciente tensión diplomática entre ambos países, marcando un punto crítico en las relaciones bilaterales. El presidente Petro ha enfatizado la necesidad de abordar los problemas de seguridad fronteriza y el narcotráfico, sugiriendo que la falta de cooperación de Ecuador en estas áreas ha exacerbado la crisis. A pesar de las diferencias, Petro ha reiterado su compromiso con la cooperación en temas energéticos, buscando mantener ciertos canales de comunicación abiertos mientras se abordan las cuestiones más conflictivas. La situación actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones bilaterales y la necesidad de una solución diplomática que aborde las preocupaciones de ambas partes, evitando una escalada aún mayor.\El detonante de la crisis fue la decisión de Ecuador de elevar los aranceles a los productos colombianos, justificada por la falta de medidas de seguridad fronteriza por parte de Colombia. Este aumento de aranceles es la última escalada en una guerra comercial que comenzó con la imposición de aranceles del 30% por parte de Ecuador. La respuesta colombiana, basada en el principio de reciprocidad, llevó a Quito a aumentar los aranceles al 50%. La reciente decisión de elevar los aranceles al 100% es una clara señal de la creciente desconfianza y la falta de entendimiento entre ambos países. La situación se agrava aún más con el llamado a consultas del embajador ecuatoriano en Colombia, una medida diplomática que indica un deterioro significativo de las relaciones. Este llamado a consultas se produjo después de que el presidente Petro calificara al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un “preso político”, una declaración que el presidente Noboa consideró un “atentado contra la soberanía”. La crisis entre Colombia y Ecuador se ha intensificado rápidamente, afectando tanto el ámbito comercial como el diplomático. La falta de diálogo y las acusaciones mutuas han creado un ambiente de tensión que amenaza con socavar las relaciones bilaterales y la cooperación regional





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