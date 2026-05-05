Colombia y Ecuador avanzan en la normalización de sus relaciones comerciales tras reducción de aranceles

Ecuador reduce la tasa de seguridad a productos colombianos del 100% al 75%, abriendo un canal de diálogo y buscando la cooperación bilateral en seguridad y comercio.

La relación comercial entre Colombia y Ecuador ha comenzado a mostrar signos de mejora después de meses de tensión creciente. El gobierno ecuatoriano ha confirmado oficialmente una reducción de la denominada “tasa de seguridad” aplicada a los productos colombianos, bajando del 100% al 75%.

Esta medida busca aliviar la carga económica para los exportadores colombianos y, simultáneamente, abrir un canal de diálogo en materia de defensa y seguridad. La decisión se produce en un momento en que las relaciones personales tensas entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro habían estancado importantes agendas estratégicas, incluyendo el transporte de crudo y la cooperación energética.

El ajuste arancelario entrará en vigor de inmediato, con el 1 de junio marcado como la fecha clave para la normalización de los flujos aduaneros. El Palacio de Carondelet enfatiza que este movimiento reafirma el compromiso del gobierno ecuatoriano de avanzar hacia una cooperación bilateral más sólida, especialmente en la extensa frontera de 600 kilómetros donde la actividad criminal organizada a menudo domina la economía local. El aumento de estos aranceles ha sido un claro indicador de la crisis diplomática.

Lo que comenzó en febrero con una tasa del 30% se elevó drásticamente al 100% en abril, coincidiendo con el punto álgido de la tensión entre los dos países. Esta alza fue fuertemente criticada por las cámaras industriales y los gremios de transportistas en ambos lados de la frontera, quienes advirtieron que tales barreras impositivas solo incentivaban el contrabando y perjudicaban a los pequeños comerciantes de la zona fronteriza.

La raíz de esta disputa reside en la percepción de seguridad del presidente Noboa, quien argumenta que la supuesta falta de control del Estado colombiano en su territorio obliga a Ecuador a invertir aproximadamente 400 millones de dólares adicionales para combatir el avance de las mafias dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. A esto se sumó un choque ideológico relacionado con la situación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien el presidente Petro ha calificado de “preso político”, una declaración que Quito considera una injerencia directa en su soberanía y un ataque a su sistema judicial.

La administración de Noboa ve la reducción del arancel no como una concesión incondicional, sino como una invitación a Colombia para que asuma una mayor responsabilidad en la vigilancia de los pasos fronterizos, argumentando que el comercio legal no puede prosperar mientras las rutas estén controladas por grupos irregulares. El gobierno colombiano ha recibido la noticia con una mezcla de cautela y optimismo.

Aunque Bogotá impuso aranceles recíprocos en respuesta inicial a las medidas de Quito, protegiendo solo los insumos básicos para la industria nacional, la intención actual es restaurar el flujo comercial tradicional. La canciller Rosa Villavicencio ha declarado que esta apertura representa la oportunidad que esperaban para restablecer las relaciones diplomáticas plenas y buscar un espacio de diálogo que había estado cerrado durante semanas.

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que se buscará activamente un acercamiento para encontrar soluciones definitivas que eliminen estas barreras técnicas. El objetivo de la Cancillería es que el intercambio comercial recupere los niveles anteriores a la crisis, reconociendo la interdependencia entre ambos mercados como un factor vital para el desarrollo del suroccidente colombiano y el norte ecuatoriano.

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se atribuye parte del éxito en esta gestión tras mantener una conversación directa con el presidente Noboa, donde se expresó la voluntad de sectores políticos colombianos de cooperar en la lucha contra el crimen organizado. Valencia proyecta que, con una nueva relación binacional a partir del 7 de agosto, el objetivo será eliminar por completo los aranceles, eliminando cualquier rastro de la “tasa de seguridad” que actualmente afecta el comercio entre ambas naciones





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