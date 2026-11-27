Colombia firmará con Estados Unidos un acuerdo recíproco para eliminar el arancel del 12,5% impuesto en julio de 2026. El ministro Mauricio Gómez Amín explicó las condiciones, el papel del Decreto 1444 y la estrategia de apertura a mercados globales para exportadores nacionales.

El Ministerio de Comercio de Colombia ha confirmado que el Gobierno firmará un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos en un plazo de un mes. Esta negociación tiene como objetivo principal la eliminación inmediata de los aranceles del 12,5% que Estados Unidos impuso a los productos colombianos en julio de 2026. El anuncio lo realizó el ministro Mauricio Gómez Amín durante su intervención ante la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en la ciudad de Cartagena.

Gómez Amín declaró explícitamente que se logrará que un número significativo de productos colombianos exportados a Estados Unidos ingresen a ese mercado con un arancel del 0%. El funcionario subrayó que el objetivo del Gobierno es concretar este acuerdo en un lapso de cuatro meses. Esta cifra contrasta marcadamente con los dos años transcurridos durante la administración del presidente Gustavo Petro, periodo en el cual no se alcanzó este resultado comercial.

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La confianza del Gobierno radica en que Estados Unidos reconoce el valor estratégico de Colombia en Latinoamérica. El ministro afirmó que esta valoración mutua es clave para el éxito de la negociación. La medida busca garantizar condiciones de acceso preferenciales a los exportadores nacionales durante los años 2027, 2028, 2029 y los ejercicios fiscales siguientes.

Contexto legal y respuesta de Colombia

La imposición del gravamen del 12,5% por parte del Gobierno de Donald Trump desde julio de 2026 se fundamentó en las disposiciones de la Sección 301. Esta medida sancionó la falta de una prohibición efectiva por parte de Colombia para importar bienes fabricados mediante trabajo forzoso. La normativa estadounidense exigía una respuesta legislativa concreta por parte de Bogotá para levantar la barrera arancelaria.

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Como respuesta directa a estas exigencias estadounidenses, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 1444 en septiembre. Este decreto prohíbe formalmente las importaciones de productos elaborados con mano de obra forzada. La medida buscaba atender las demandas de Washington y facilitar la reducción o eliminación definitiva del gravamen comercial impuesto.

El Ministerio de Comercio no precisó cuáles serán los productos específicos beneficiados por el nuevo acuerdo ni detalló el alcance completo de la negociación. Sin embargo, la implementación de este decreto representa un paso crucial para alinear las regulaciones colombianas con los estándares exigidos por la legislación de comercio exterior de Estados Unidos.

Expansión comercial hacia Japón y Centroamérica

La agenda del Ministerio de Comercio también contempla avances significativos en las negociaciones con Japón. El Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre ambos países permanece congelado desde hace quince años. El Gobierno espera alcanzar un convenio total durante el primer trimestre de 2027, con la firma prevista para marzo.

Gómez Amín indicó que la firma del acuerdo comercial con Japón se realizaría durante la Green Expo en marzo. Este evento se presentará como la plataforma oficial para cerrar esta negociación de larga data. El objetivo es integrar a los exportadores colombianos en un mercado asiático de alto poder adquisitivo y alto estándar regulatorio.

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Paralelamente, se busca profundizar los vínculos comerciales con Centroamérica. El ministro viajará el próximo 11 de diciembre a El Salvador para buscar ampliar el acuerdo comercial vigente. En esta visita, Gómez Amín tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele. Esta diplomacia económica busca consolidar corredores comerciales regionales estables.

Estrategia de apertura a mercados internacionales

Gómez Amín defendió esta amplia agenda comercial como parte de una estrategia integral para abrir nuevos mercados a los empresarios colombianos. El objetivo es diversificar los destinos de las exportaciones nacionales y reducir la dependencia de mercados tradicionales. La voluntad política del Gobierno se centra en facilitar el acceso internacional para los productores locales.

El funcionario sostuvo que el Ministerio de Comercio trabaja para los colombianos de a pie y por el interés general. La estrategia no se limitará a las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. El plan busca ampliar la presencia de Colombia en los mercados internacionales de manera sostenida y estructurada.

El cierre del ministro enfatizó que no se quedará solamente en firmar acuerdos para aranceles. La meta final es abrir a Colombia el mundo completo. Esta visión implica una transformación profunda en la manera en que las empresas nacionales interactúan con la economía global, aprovechando las nuevas vías de acceso creadas por estos acuerdos bilaterales y multilaterales.