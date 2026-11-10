Colombia y EE. UU. profundizan cooperación militar con visita del general Dan Caine

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, se reunió en Bogotá con el general Erick Rodríguez para fortalecer la seguridad hemisférica bajo Escudo de las Américas.

En la mañana del martes 10 de noviembre, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y principal asesor militar del presidente Donald Trump, arribó a Colombia para una reunión estratégica de alto nivel. El encuentro tuvo lugar en la sede de las Fuerzas Militares, donde fue recibido por el comandante general de la institución colombiana, el general Erick Rodríguez.

Reunión bilateral refuerza lazos estratégicos

La cita oficial tiene como objetivo central revisar y potenciar la cooperación estratégica entre ambas naciones, enfocándose específicamente en el intercambio de capacidades militares y acciones conjuntas dirigidas al hemisferio sur del continente americano. Este diálogo institucional busca consolidar alianzas operativas que permitan una respuesta más ágil ante desafíos de seguridad regional compartidos.

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El general Rodríguez destacó en su cuenta oficial de X que esta recepción reafirma la solidez de la cooperación bilateral existente. Según sus declaraciones, el compromiso compartido incluye medidas concretas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan directamente la seguridad y la estabilidad de todo el hemisferio, subrayando la importancia de la interoperabilidad entre las fuerzas armadas aliadas.

Marco del Escudo de las Américas

Este encuentro se desarrolla en el marco operativo del Escudo de las Américas, una iniciativa liderada por Estados Unidos cuyo propósito declarado es combatir el narcotráfico en el continente. El uniforme colombiano señaló que la interacción con el militar norteamericano sirve para fortalecer la coordinación articulada, anticipar riesgos comunes y neutralizar peligros mediante esfuerzos conjuntos y bien planificados.

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Rodríguez aseguró en la red social que la cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Su mensaje enfatizó que trabajar juntos contribuye decisivamente a un hemisferio más seguro y estable, alineándose con los objetivos de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C).

Contexto político y cancels de última hora

Se esperaba inicialmente que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acompañara al general Caine en esta visita oficial a Colombia. Sin embargo, Vance canceló su asistencia a último minuto, lo que redujo la delegación estadounidense a figuras clave del mando militar y ejecutivo sin la presencia del segundo cargo más importante del gobierno de Trump.

Esta ausencia contrasta con la intención original de traer a tres altos cargos de la administración: además de Vance, se contemplaba la participación de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Trump. Hegseth se encuentra actualmente en medio de un potencial juicio político por parte del Legislativo estadounidense, enfrentando múltiples críticas internas y externas relacionadas con la guerra contra Irán.

Integración formal desde agosto pasado

Colombia forma parte oficialmente de la Coalición de las Américas Contra los Carteles desde el pasado 12 de agosto, fecha en que el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, confirmó la adhesión del país. En ese momento, Mora firmó un acuerdo específico con el gobierno norteamericano para adelantar operaciones conjuntas en territorio nacional.

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La decisión de incorporarse a esta coalición sigue las directrices del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella. El Ministerio de Defensa explicó entonces que esta medida reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente al terrorismo, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la prosperidad regional.

Objetivos estratégicos en océanos y mares

Según el ministro Mora, ningún Estado puede enfrentar el narcotráfico de manera aislada. Por ello, Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencia al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el océano Pacífico y el mar Caribe junto con las naciones integrantes de la Coalición.

El propósito declarado de estas operaciones es impedir que las organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado en cualquier zona del territorio nacional. Las metas incluyen garantizar que prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza en todo el espacio geográfico colombiano.