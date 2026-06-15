Colombia y el impacto del petróleo en los combustibles y la economía

Los mercados de las materias primas comienzan a reaccionar favorablemente, con una caída en el precio del crudo en Colombia. Sin embargo, el impacto en los combustibles y la economía es complejo, ya que los precios no bajan automáticamente y se deben a la regulación estatal y otros factores. Además, las principales bolsas del mundo muestran un comportamiento positivo, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados de las materias primas comenzaron a reaccionar favorablemente. En Colombia , ante este comportamiento a la baja del crudo, que llegó a US$83, los mercados esperan que esto tenga repercusión en una disminución en el valor de los combustibles.

Sin embargo, no se verán de manera inmediata, pueden durar varias semanas para que se refleje en los precios de los combustibles y los demás productos que dependen de ese energético como insumo. Según estimaciones de Acipet y Corficolombiana, Colombia pierde entre US$14,6 millones y US$16 millones por cada dólar que baja el precio del crudo.

Corficolombiana estimó que al año se pierden alrededor de US$170 millones en las exportaciones cuando el precio del Brent cae, afectando los ingresos fiscales y externos. Sin embargo, como ha sido costumbre en el país, el precio de la gasolina y el gas no baja de forma automática cuando disminuye el valor internacional del crudo.

Esto se debe a la regulación estatal, los impuestos, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el rol del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entre el 15 de mayo y el 12 de junio de este año, el precio del barril de crudo de la referencia Brent ha tenido la caída de más de 22 dólares y de sellarse un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio volvería a estabilizarse a un rango entre 60 y 70 dólares el barril, como a comienzos de este año. y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, para Colombia "hay señales, según las cuales Irán y EE.

UU. y los demás países involucrados en el conflicto en el Oriente Medio estarían cerca dede la circulación -de buques petroleros- por el estrecho de Ormuz y, por lo tanto, llegaríamos a las condiciones normales para el comercio mundial del petróleo". Considera el analista que "para Colombia el impacto de un menor precio del barril de petróleo es complejo .

Por una parte, para la empresa estatal Ecopetrol sus ingresos podrían verse afectados y eso tiene consecuencias en materia de menores dividendos a sus accionistas y también menores regalías para los entes territoriales". Indica, que, "si el precio del barril de petróleo cae, significa que eso se refleja en menores costos en los combustibles y otros productos como plásticos, químicos que requieren del petróleo como insumo.

Por lo tanto, habría un impacto positivo a nivel de los costos de producción en varios sectores, así que hay efectos tanto negativos y positivos y el reto es poder maximizar los efectos positivos al mismo tiempo que la economía nacional, en especial las finanzas públicas puedan acomodarse ante un precio menor del petróleo". Por otra parte, ayer, las principales bolsas del mundo mostraban un comportamiento positivo.

Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron 2,1 %, mientras que los del S&P 500 subieron 1,2 %. El Stoxx 600 escaló 0,7 %,En tanto, las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A su vez, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington, aunque advirtió que las repercusiones del conflicto sobre el abastecimiento mundial de energía tardarán en disiparse.

Destacó que las naciones exportadoras de petróleo del Golfo afrontan"fuertes revisiones a la baja del crecimiento este año" por la guerra, con"francas contracciones" en cinco de ocho países





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