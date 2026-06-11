Colombia y el Mundo: Tribunal de Bogotá ordena retirar publicidad con símbolos patrios, campaña política en cierco, denuncias y más

Este texto recopila las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales. Incluye temas como la campaña política en cierco, denuncias, la Selección Colombia Femenina campeona invicta y más.

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales. El Tribunal de Bogotá le ordenó retirar en 24 horas la publicidad con símbolos patrios y le prohibió usar el lema"firmes por la patria".

El candidato pidió a sus seguidores mantener los símbolos en redes sociales, mientras su defensa legal interpuso una contra-tutela y anunció denuncias contra el magistrado. A menos de dos semanas de la segunda vuelta, este domingo cierran las campañas en plaza pública y se mantiene el desacuerdo entre De la Espriella y Cepeda para realizar un debate.

De la Espriella acusó a políticos de la costa Caribe de comprar votos para Iván Cepeda; los señalados negaron los cargos y anunciaron demandas por calumnia. La Comisión de Acusación abrió dos investigaciones disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política en sus redes sociales. La Selección Colombia Femenina se coronó campeona invicta de la Liga de Naciones de la Conmebol tras vencer 4-3 a Paraguay





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