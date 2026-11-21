Colombia y Japón finalizan 1-1 su primer partido en el Mundial Sub-17 de Qatar. Miguel Agámez y Kakeru Saito marcaron los goles en el primer tiempo.

La selección de Colombia logró un empate con un tanto de diferencia frente a Japón en su primer encuentro del Mundial Sub-17 que se desarrolla en Qatar. El resultado de 1-1 se consiguó gracias a goles marcados por Miguel Agámez para los cafeteros y Kakeru Saito para los nipones en la primera parte del partido. Los equipos ahora se preparan para comenzar el segundo tiempo de esta fase inicial del campeonato.

Miguel Agámez, un joven futbolista originario de Cartagena, fue el autor de la apertura del marcador para Colombia durante el primer tiempo. Su gol llegó tras recibir un pase por la banda derecha, una jugada que permitió desequilibrar la defensa rival y enviar el balón al fondo de la red. Este momento clave dio confianza a la escuadra colombiana en el inicio de su participación en la competencia.

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Goles en el primer tiempo del Mundial

Japón igualó la situación en el mismo período inicial del partido gracias a la anotación de Kakeru Saito. El empate permitió mantener el nivel competitivo en el terreno de juego mientras los jugadores se adaptaban a las condiciones del estadio. Este primer encuentro marca el debut oficial de ambos selecciones en este torneo internacional de alto nivel.

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA es el torneo internacional de selecciones masculinas más importante para futbolistas menores de 17 años. Creada en 1985 bajo el nombre de Campeonato Mundial Sub-16, la competición adoptó su límite de edad actual en 1991. Este evento funciona como el primer gran escaparate global para los talentos emergentes del fútbol base en todo el mundo.

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Historial y evolución del torneo FIFA

A lo largo de su historia, el certamen ha servido como plataforma de lanzamiento para jugadores que posteriormente consolidaron carreras destacadas en el fútbol profesional. Nombres como Ronaldinho, Toni Kroos, Cesc Fàbregas, Phil Foden y Victor Osimhen pasaron por esta categoría antes de alcanzar la cima del deporte. Sin embargo, participar o destacar en esta categoría no garantiza el éxito en la élite.

Muchos futbolistas atraviesan procesos de adaptación complejos en su transición hacia el profesionalismo. En el plano deportivo, las selecciones de Nigeria y Brasil encabezan el palmarés histórico del torneo con sus títulos previos. La competencia sigue siendo un indicador clave del futuro del fútbol global y de las nuevas generaciones de atletas.

Nuevo formato y relevancia competitiva

A partir de 2025, la FIFA modificó el formato del campeonato, pasando de celebrarse cada dos años con 24 equipos a disputarse de manera anual con 48 selecciones participantes. Este cambio amplía las oportunidades de participación y aumenta la competitividad general del evento mundial. Los cambios estructurales buscan modernizar la gestión del torneo y su alcance mediático.

Para los cuerpos técnicos y los clubes, el Mundial Sub-17 representa una oportunidad para evaluar el desarrollo táctico, físico y mental de los jugadores en un entorno de alta exigencia competitiva. Esta evaluación es crucial antes de su salto definitivo a las divisiones mayores del fútbol profesional. La preparación técnica se intensifica con cada encuentro disputado en Qatar.