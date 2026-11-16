Colombia y Japón impulsan Acuerdo de Asociación Económica en Tokio

El ministro Mauricio Gómez lidera misión para reactivar negociaciones del EPA, buscando abrir mercados agroindustriales y atraer inversión tecnológica japonesa a Colombia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Mauricio Gómez Amín, lideró una misión oficial de alto nivel en Tokio, Japón, con el objetivo estratégico de fortalecer los lazos comerciales y económicos entre ambas naciones. Este viaje diplomático y económico busca sentar las bases para una cooperación más estrecha, utilizando la capital nipona como el escenario principal para estas discusiones bilaterales de importancia creciente.

La presencia del representante del gobierno colombiano en territorio asiático está marcada por la intención de reactivar las conversaciones formales destinadas a concretar un Acuerdo de Asociación Económica (EPA). Este instrumento comercial actúa como una herramienta fundamental para establecer un marco institucional robusto que facilite no solo el intercambio de mercancías, sino también una cooperación económica de largo plazo entre las economías de Colombia y Japón, garantizando estabilidad en las relaciones bilaterales.

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Reactivación del Acuerdo de Asociación Económica

El núcleo de las reuniones sostenidas por el ministro Gómez Amín con autoridades japonesas se centra en la reactivación del proceso para firmar el Acuerdo de Asociación Económica (EPA). Este acuerdo busca crear un marco institucional que facilite el intercambio comercial, eliminando barreras y estableciendo reglas claras para el comercio bilateral entre Colombia y Japón. El objetivo principal es institucionalizar la relación económica, asegurando que el flujo de bienes y servicios sea predecible y beneficioso para ambas partes, lo cual es esencial para el crecimiento sostenible del comercio exterior colombiano en Asia.

Apertura para el sector agroindustrial colombiano

Un eje central de la agenda ministerial es la apertura de nuevos y atractivos espacios comerciales específicos para el sector agroindustrial colombiano dentro del mercado japonés. Japón representa uno de los mercados más exigentes pero también más valiosos para productos de alta calidad, y el avance hacia el EPA apunta directamente a reducir aranceles y restricciones no arancelarias que actualmente limitan el acceso de productos agrícolas, café, flores y otros bienes colombianos. Esta estrategia busca aprovechar la alta demanda japonesa por productos sostenibles y de origen definido, posicionando a los productores agroindustriales colombianos como proveedores preferenciales.

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Capitales y tecnología para el desarrollo económico

Además del comercio de bienes, las gestiones en territorio asiático tienen como uno de sus propósitos fundamentales incentivar la llegada de capitales extranjeros desde Japón hacia Colombia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo busca posicionar a Colombia no solo como una exportadora, sino como un destino altamente atractivo para la inversión extranjera directa, apostando por elevar la competitividad del tejido empresarial nacional mediante alianzas estratégicas. Esta inversión no solo aporta recursos financieros, sino que también promueve mecanismos efectivos de transferencia de tecnología japonesa, permitiendo que las empresas colombianas accedan a innovación y procesos de producción más eficientes que mejoren su productividad a largo plazo.

Generación de empleo y competitividad

La combinación de mayor acceso a mercados y la llegada de inversión tecnológica tiene como consecuencia directa la generación de condiciones favorables para la creación de empleo en Colombia. Al modernizar los sectores productivos y aumentar las exportaciones, se espera un impacto positivo en la economía local, proporcionando oportunidades laborales dignas y estables. El gobierno colombiano utiliza esta diplomacia económica para demostrar que la cooperación con Japón es una vía concreta para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través del crecimiento económico sostenido.

Impacto estratégico en el tejido empresarial

Las gestiones realizadas por el ministro Gómez Amín son parte de una estrategia más amplia para elevar la competitividad del tejido empresarial colombiano en un mundo globalizado. Al negociar un acuerdo como el EPA, Colombia busca establecer reglas de juego justas y transparentes que protejan sus intereses económicos mientras se integra en cadenas de valor asiáticas. Esta postura firme busca asegurar que los beneficios del comercio internacional se distribuyan de manera equitativa, fortaleciendo la resiliencia de la economía nacional frente a las fluctuaciones del mercado global.