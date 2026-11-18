Experto en tecnología advierte sobre el déficit eléctrico de Colombia ante el auge de la inteligencia artificial y la robótica. Análisis de datos de DANE, CREG y XM.

La creciente adopción de la inteligencia artificial y la robótica en Colombia plantea un desafío crítico de infraestructura energética que el país aún no ha dimensionado correctamente. Hernán Jaramillo, ingeniero, emprendedor y cofundador de 10AMPRO, señala que la lógica actual de proyectar la demanda eléctrica basándose en patrones de consumo históricos resulta insuficiente ante la llegada de la superinteligencia digital. Este modelo de pensamiento, aplicado a empresas como Tesla, Robinhood, Palantir y Solana, revela que la productividad laboral experimentará cambios estructurales que exigirán una nueva planificación de recursos.

Capacidad instalada vs demanda futura

La superinteligencia digital promete multiplicar la productividad de millones de trabajadores intelectuales, pero su impacto real se amplifica cuando esta inteligencia opera en el mundo físico, gestionando fábricas, cultivos, bodegas y maquinaria industrial. Según los datos del DANE, en septiembre Colombia contaba con 24,25 millones de personas ocupadas en la economía formal. La jornada laboral máxima legal establece un límite de 42 horas semanales por trabajador. En contraste, un robot humanoide podría operar de manera continua durante 168 horas, lo que representa cuatro veces más capacidad operativa que la fuerza laboral humana tradicional.

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Para equilibrar esta diferencia horaria, se estima que seis millones de robots equivaldrían en términos de horas totales a toda la población ocupada del país. Aunque esto no implica que los robots puedan realizar idénticas tareas ni que operen sin mantenimiento, sí permite visualizar la magnitud del cambio industrial. Si el costo de cada robot se sitúa entre los US$20.000 y los US$30.000, la inversión en capital robótico podría alcanzar entre US$120.000 millones y US$180.000 millones, una cifra que requiere una nueva evaluación de la capacidad energética nacional.

El peso eléctrico de los centros de datos

La pregunta fundamental tras esta inversión masiva es cómo alimentar dicha infraestructura con electricidad. XM reportó en septiembre de 2026 una capacidad efectiva instalada de 22,2 gigavatios. Aproximadamente el 60% de esta capacidad corresponde a fuentes hidráulicas, cuya producción depende críticamente de los ciclos de lluvia. Durante el año 2025, el país consumió un total de 84 teravatios hora de electricidad. Un solo centro de datos de inteligencia artificial que consuma un gigavatio de forma continua necesitaría 8,76 teravatios hora anuales, superando el 10% del consumo eléctrico total de Colombia en 2025.

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La proyección indica que cinco centros de este tipo consumirían el equivalente al 52% del consumo nacional actual. Si se suma a este escenario la hipótesis de seis millones de robots consumiendo 500 vatios continuos cada uno, se requerirían otros tres gigavatios adicionales. Entre la demanda de los centros de datos y la de la robótica, la nación estaría agregando una necesidad energética equivalente al 83% de toda la electricidad que Colombia consume en la actualidad, un volumen que supera ampliamente la capacidad de crecimiento actual.

Déficits energéticos y regulación

Mientras el país enfrenta esta nueva realidad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya identifica déficits de energía firme de 11,6 gigavatios hora diarios para el periodo 2026-2027, proyectando un aumento a 27,3 gigavatios hora para 2029-2030. Durante los primeros nueve meses de 2026, la incorporación de nueva generación eléctrica apenas sumó 1,04 gigavatios, una tasa insuficiente para cerrar la brecha entre la demanda industrial emergente y la oferta disponible en el sistema interconectado nacional.

Es imperativo multiplicar la inversión en generación firme, transmisión, gas natural, almacenamiento e infraestructura hidráulica. La CREG y otros entes reguladores deben permitir que el capital privado construya estos proyectos sin esperar años por la obtención de permisos administrativos. Colombia cuenta con agua, sol, recursos naturales y una ubicación geográfica estratégica, pero debe dejar de discutir únicamente la administración de los electrones existentes y comenzar a calcular la producción necesaria para participar en una economía que funcionará las 168 horas de la semana.

Medellín como hub de innovación

Hernán Jaramillo, quien tiene más de quince años de experiencia en San Francisco y descubrió Bitcoin en 2013, cree firmemente que Medellín puede multiplicar su economía y talento humano para convertirse en un hub global de innovación estratégica y sostenible. Al haber levantado más de USD 100 millones para startups y aplicar el pensamiento de primeros principios, Jaramillo identifica apuestas asimétricas que podrían transformar la industria local. La transformación no es solo tecnológica, sino una reconfiguración total de cómo el país gestiona sus recursos energéticos para sostener una productividad ininterrumpida y sostenible en el futuro cercano.