Colombia y la necesidad de un ajuste fiscal urgente

Un análisis sobre la crisis fiscal de Colombia, el deterioro de su disciplina financiera histórica y las medidas necesarias para recuperar la estabilidad económica.

Colombia ha sido reconocida como una de las economía s más estables de América Latina, resistiendo choques externos e internos durante más de un siglo. Sin embargo, la disciplina fiscal que caracterizó al país durante gran parte del siglo XX se ha deteriorado en las últimas décadas, especialmente tras la pandemia.

Este artículo analiza los desafíos actuales y las medidas necesarias para recuperar la seriedad en el manejo de las finanzas públicas. El país ha logrado sortear crisis mundiales, caídas en los precios de las materias primas y problemas internos como la violencia y el narcotráfico, registrando apenas cuatro recesiones en 125 años. En contraste, otras economías grandes de la región han sufrido múltiples recesiones: Perú con 15, y Argentina con 39.

Este desempeño excepcional se atribuye, en gran medida, a un manejo prudente de las finanzas públicas. Colombia es el único país grande de la región que no ha incumplido con sus obligaciones de deuda desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y logró superar la crisis de la deuda de los años ochenta sin renegociar. Durante el siglo XX, el país mantuvo un equilibrio fiscal casi perfecto, gastando solo lo que ingresaba y manteniendo una deuda baja.

Los gobiernos sucesivos ahorraban en épocas de bonanza para controlar el endeudamiento. Este enfoque cambió radicalmente con la Constitución de 1991, que impuso al Estado la obligación de ampliar el acceso a educación, salud, servicios públicos, infraestructura, vivienda y seguridad. Si bien estas políticas modernizaron el país y mejoraron la cobertura social, generaron un desbalance fiscal que promedió el 3.4% del PIB entre 2000 y 2019, elevando la deuda al 39% del PIB.

Estas cifras, aunque superiores a las del siglo pasado, seguían siendo manejables. La pandemia agravó la situación. La necesidad de aumentar el gasto para proteger a hogares y empresas, junto con la caída de ingresos por la recesión, generó el mayor déficit fiscal de la historia moderna de Colombia: 7.8% del PIB. Peor aún, gran parte de ese gasto adicional se volvió permanente, sin un aumento correspondiente de ingresos.

Como resultado, el déficit ha promediado el 6.3% del PIB en los últimos siete años. La deuda, que había disminuido tras el fuerte crecimiento de 2021 y 2022, ahora asciende a cerca del 60% del PIB. Este alto déficit y creciente endeudamiento han elevado las tasas de interés que paga la nación, llegando casi al 15% a un año. Esto encarece el servicio de la deuda, reduciendo el espacio fiscal para inversión y funcionamiento del Estado.

Además, la incertidumbre y las altas tasas han provocado una fuerte caída en la inversión, que está en mínimos de dos décadas. Si ocurriera un nuevo choque, interno o externo, el margen para ampliar el déficit sería prácticamente nulo. Los acreedores no verían con buenos ojos un mayor desbalance cuando la capacidad de pago es limitada.

El próximo gobierno heredará unas finanzas públicas en estado crítico: un déficit del 6.7% del PIB, una de las tasas de impuesto a la renta corporativa más altas del mundo, y enormes necesidades de financiamiento a corto plazo. Ante este panorama, la primera decisión económica deberá ser un ajuste fiscal creíble. ¿Cómo hacerlo? Primero, se debe dimensionar el problema.

Un paso clave es mejorar la lucha contra la evasión fiscal para aumentar el recaudo. Además, es necesario racionalizar el gasto público, priorizando inversiones productivas y eliminando subsidios ineficientes. También se requiere una reforma tributaria que amplíe la base y reduzca las tasas para hacer el sistema más eficiente y competitivo. La recuperación de la seriedad en las finanzas públicas no es una opción, sino una condición indispensable para que el país retome la senda del crecimiento sostenible.

Sin un ajuste fiscal, Colombia corre el riesgo de perder su histórica estabilidad y enfrentar una crisis de deuda





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