Colombia y Países Bajos celebran 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales con una inversión y comercio solidario

Colombia y el Reino de los Países Bajos conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales, una alianza que se ha fortalece con el paso del tiempo. La celebración comenzó con el bautizo del tulipán blanco Kosmo Quynza, una nueva variedad de flor que representa los vínculos humanos, culturales y comerciales construídos entre ambas naciones desde 1826. Durante la última década, empresas neerlandesas han invertido 5.041,5 millones de dólares en Colombia, lo que ha llevado a la creación de una cámara de comercio bilateral entre ambas naciones, en la que participan más de 500 empresas. Más allá del comercio, ambas naciones trabajan juntos en sectores como agricultura sostenible, salud, agua, transición energética, movilidad, educación, derechos humanos y construcción de paz.

El país europeo, el Reino de los Países Bajos , es el principal destino de las exportaciones colombianas hacia Europa y uno de los mayores inversionistas en el país.

En materia económica, ambos países se han consolidado como una de las principales puertas de entrada de los productos colombianos al mercado europeo. Durante la última década, empresas neerlandesas han invertido 5.041,5 millones de dólares en Colombia, lo que ha llevado a la formación de una cámara de comercio bilateral entre ambas naciones, en la que participan más de 500 empresas.

Más allá del comercio, ambos países trabajan juntos en sectores como agricultura sostenible, salud, agua, transición energética, movilidad, educación, derechos humanos y construcción de paz





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