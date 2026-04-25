Colombia y Venezuela Fortalecen la Cooperación en Seguridad, Comercio y Atención Fronteriza

La canciller colombiana Rosa Villavicencio informó sobre acuerdos clave alcanzados en la reunión de la Comisión de Vecindad con Venezuela, abarcando seguridad, comercio, atención a poblaciones fronterizas y proyectos conjuntos en energía y conectividad. Además, se anuncia la habilitación de oficinas para expedición de pasaportes los sábados en Bogotá.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, ha detallado los resultados positivos de la reciente reunión de la Comisión de Vecindad con Venezuela , destacando acuerdos significativos en áreas cruciales como la seguridad, el comercio y la atención integral a las poblaciones que residen en la zona fronteriza.

Esta reunión, calificada como un paso adelante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, se centró en abordar desafíos comunes y explorar oportunidades de cooperación mutua. La canciller enfatizó que la principal conclusión del encuentro radica en el compromiso renovado de ambos países para trabajar conjuntamente en diversos ámbitos, buscando una mayor conexión y soberanía en asuntos de interés estratégico.

Se abordaron temas tan diversos como la energía, la conectividad y la cooperación técnica, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la integración regional. La reunión se caracterizó por la participación activa de mesas técnicas integradas por representantes de distintos ministerios, lo que permitió un análisis profundo y la formulación de propuestas concretas. Estas mesas deliberaron exhaustivamente, llegando a compromisos compartidos que se materializarán en matrices de acción con plazos definidos.

El seguimiento de estos compromisos estará a cargo de las mismas mesas técnicas, garantizando así la continuidad y la efectividad de las iniciativas acordadas. Un aspecto fundamental de la discusión se centró en la situación de seguridad en la frontera, con especial atención a la amenaza que representan los grupos ilegales y la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas y en libertad para la población local.

La canciller Villavicencio subrayó la importancia de proteger a las comunidades fronterizas de la coacción y la violencia, promoviendo un entorno de paz y seguridad que permita su desarrollo integral. Se reconoció que la falta de desarrollo en las zonas fronterizas es un factor que contribuye a la inestabilidad y la vulnerabilidad, por lo que se acordaron medidas para impulsar el crecimiento económico y social en estas áreas.

En el ámbito económico y energético, se manifestó una clara voluntad de avanzar en proyectos conjuntos que permitan aprovechar el potencial de ambos países y fortalecer la integración regional. Se exploraron oportunidades para reactivar proyectos energéticos existentes y desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a la diversificación de la matriz energética y la seguridad del suministro.

Además, se abordó la situación de los ciudadanos detenidos en ambos países, con el compromiso de garantizar el debido proceso y facilitar el acceso consular a los centros penitenciarios. La canciller Villavicencio aseguró que este tema será tratado con la máxima prioridad, trabajando de manera inmediata para asegurar el respeto de los derechos humanos de los detenidos.

Paralelamente, la Cancillería colombiana ha anunciado medidas para facilitar el acceso a los pasaportes a los ciudadanos, habilitando oficinas para la expedición y renovación de estos documentos los sábados de abril en Bogotá. Esta iniciativa responde a la alta demanda de pasaportes y busca agilizar el trámite para aquellos que necesiten viajar.

En otras noticias, se reportó un fuerte choque entre buses de servicio público en el centro de Medellín, que dejó 10 heridos, incluyendo un conductor que quedó atrapado entre los restos de los vehículos. Las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente y brindando atención médica a los afectados.

Asimismo, se lamentó un trágico incidente en Soacha, donde un habitante de calle atacó a dos mujeres, causando la muerte de una de ellas y dejando a la otra herida. El alcalde de Soacha ha condenado el ataque y ha puesto al responsable a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

En Cali, el alcalde ha identificado a posibles autores del atentado contra un batallón en Palmira y ha ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos por información que conduzca a su captura. La situación de seguridad en el país sigue siendo una preocupación constante, y las autoridades están implementando medidas para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía.

La revista The New Yorker ha publicado un artículo detallando la vida en prisión de Nicolás Maduro, mientras que el alcalde de Cali ha ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre el atentado contra el Batallón Pichincha. La tensión política se mantiene alta, con una creciente disputa en redes sociales entre las campañas de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, y la incertidumbre sobre la posible postura de Uribe ante estos acontecimientos.

Finalmente, se advierte que la sobretasa en la factura de la luz podría prolongarse hasta por 15 años, según el Grupo de Energía de Bogotá





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Venezuela Relaciones Bilaterales Seguridad Fronteriza Comercio Cooperación Pasaportes Medellín Soacha Cali Maduro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avanza en Venezuela la Comisión de Vecindad con la participación de dirigentes políticos de ColombiaSeñal Caracol Radio AM de Bogotá

Read more »

Rosa Villavicencio y el canciller venezolano Yván Gil se reunieron en Caracas antes del encuentro entre Petro y Delcy RodríguezLos cancilleres resaltaron la “unión” que deben tener Colombia y Venezuela.

Read more »

Expertos analizaron la relación entre Colombia y Venezuela: ¿estabilidad económica o fractura institucional?DOLAR

Read more »

Petro Visita Caracas: Un Hito en las Relaciones Colombia-VenezuelaEl presidente colombiano Gustavo Petro se reunirá con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas este viernes, marcando la primera visita de un jefe de Estado a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La reunión abordará temas de seguridad, energía y cooperación bilateral.

Read more »

Acuerdos de seguridad marcan reunión entre Colombia y VenezuelaLos mandatarios de Colombia y Venezuela se reúnen para llegar a acuerdos de seguridad e inteligencia de los países.

Read more »

Petro se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas: es su primera visita tras la captura de MaduroFrontera, seguridad y comercio centran el diálogo entre Colombia y Venezuela.

Read more »