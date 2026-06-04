Colombiamoda se expande globalmente y llegará por primera vez a París en octubre

Tras el éxito de Colombiamoda Miami 2026, Inexmoda anunció que su circuito de moda internacional incluirá a París en octubre, marcando un hito en la proyección global de la moda colombiana. La plataforma, que ya tiene sedes en Nueva York y Miami, busca conectar marcas nacionales con el mercado europeo, mientras prepara su edición principal en Medellín del 25 al 31 de julio.

La moda colombiana continúa expandiendo su huella internacional con un ambicioso plan de globalización de su principal plataforma, Colombiamoda . Tras el éxito de la reciente edición de Colombiamoda Miami 2026, evento que registró un crecimiento del 60% en asistencia con más de 2.000 participantes, Inexmoda , entidad organizadora, anunció que el circuito llegará por primera vez a París en octubre de este año.

Esta expansión hacia una de las capitales mundiales de la moda busca conectar directamente a las marcas nacionales con el crucial mercado europeo. La programación de la cita en Miami incluyó pasarelas, espacios comerciales, experiencias culturales y encuentros estratégicos, consolidando un modelo que ahora replica en ciudades clave como Nueva York y Miami, mientras mantiene su sede principal y corazón en Medellín, donde se celebrará la edición tradicional de Colombiamoda - La Semana de la Moda de Colombia del 25 al 31 de julio.

Las autoridades del sector, lideradas por Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, subrayan que la moda colombiana atraviesa un momento histórico, impulsada por propuestas basadas en la identidad, autenticidad y diseño de autor. La próxima parada en Medellín promete ser un epicentro para el fortalecimiento del Sistema Moda nacional, reuniendo a diseñadores, compradores y expertos deVarious países.

El salto a París no solo busca visibilidad, sino también posicionar a la industria colombiana en la élite global, aprovechando el reconocimiento ganado por su calidad y valor agregado. La exitosa escala en Miami, con más de 70 marcas y desfiles destacados como los de Renata Lozano, Colombiamoda Selection y Entreaguas, sirvió como preludio ideal.

Con este calendario que ahora incluye a París, la estrategia de Inexmoda refuerza la proyección mundial del talento colombiano, conectándolo con compradores, medios y consumidores de los principales mercados para seguir conquistando espacio más allá de las fronteras nacionales





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