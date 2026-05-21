Colombian brand Vélez and J Balvin present 'The Game Blooms', a capsule collection inspired by Latin American football and culture

Vélez, a Colombian luxury retail brand, and J Balvin, a renowned Latin American singer, have collaborated on a new capsule collection called 'The Game Blooms' that takes football as its central theme. The collection combines sports elements, leather pieces, and visual references associated with the passion for football in the region. The concept aims to transfer the emotion experienced on the pitch to the world of everyday design and fashion.

La marca colombiana Vélez y el cantante J Balvin presentaron 'The Game Blooms', una nueva cápsula de moda que toma al fútbol como eje central para construir una propuesta estética inspirada en la identidad y la cultura latinoamericana.

La colección mezcla elementos deportivos, piezas en cuero y referencias visuales asociadas a la pasión futbolera de la región. Según explicó la compañía, el concepto busca trasladar la emoción que se vive en la cancha al mundo del diseño y la moda cotidiana.

Como parte de esta edición, la marca también integró al futbolista Juan Manuel 'Titi' Rengifo, una de las jóvenes promesas del deporte colombiano, reforzando la narrativa alrededor del orgullo nacional y la conexión emocional que despierta el fútbol en América Latina.

'The Game Blooms' gira alrededor del lema 'We wear what we carry. Our colors, our rhythm, our pride', una frase con la que la marca busca destacar que la ropa también funciona como una forma de expresar historias, tradiciones y sentidos de pertenencia. Entre las piezas más llamativas aparecen bolsos con forma de balón elaborados en cuero, chaquetas con acabados envejecidos inspiradas en uniformes deportivos clásicos y camisetas polo tejidas con los números 85 y 86.

Estos números hacen referencia al año de nacimiento de J Balvin y al origen de la marca. La propuesta visual también incorpora colores asociados a distintos países latinoamericanos, construyendo una narrativa regional alrededor del deporte y la cultura popular.

Además de las prendas y accesorios, Vélez desarrolló junto a Golty una edición limitada de balones en cuero intervenidos con grabados florales. La pieza fue concebida no solo como un objeto deportivo, sino también como un artículo de colección alineado con el concepto creativo de 'The Game Blooms'.

La colección llega en un momento en el que varias marcas de moda y artistas latinoamericanos han comenzado a explorar el vínculo entre deporte, música y diseño como una forma de conectar con nuevas generaciones y resignificar símbolos culturales de la región. Con esta alianza, Vélez continúa fortaleciendo su estrategia de colaboraciones culturales, mientras J Balvin amplía su presencia en proyectos relacionados con moda y diseño, sectores en los que ha venido participando durante los últimos años a través de colecciones y colaboraciones internacionales.

Detrás de la propuesta creativa de la colección se encuentra Alicia Corradini, una joven diseñadora formada en la Parsons School of Design y reconocida recientemente por proyectos desarrollados junto a firmas como Solstiss Lace y Tory Burch. Nacida y criada en Londres, Corradini tiene raíces italianas, colombianas y británicas, una mezcla cultural que se refleja constantemente en sus diseños a través de colores, símbolos y referencias ligadas a la identidad latinoamericana y europea.

Su propuesta estética se caracteriza por combinar elementos masculinos y femeninos, desdibujando las barreras tradicionales de género dentro de la moda





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