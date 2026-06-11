Colombian Cacao Finos de Aroma: Diversidad, Origen y Calidad

El cacao colombiano se ha destacado como uno de los principales referentes mundiales en la categoría de cacao fino de aroma, gracias a su diversidad de territorios, riqueza de suelos y las particularidades que cada región imprime en el grano. La marca Cacao Hunters, que trabaja directamente con las comunidades productoras, destaca la importancia del cacao en la calidad de vida de los cacaoteros y en el desarrollo del sector.

El cacao fino de aroma colombiano destaca por diversidad, origen y proceso; trazabilidad y trabajo con comunidades elevan calidad y abren mercados globales . El cacao colombiano se ha consolidado como uno de los principales referentes mundiales en la categoría de cacao fino de aroma, gracias a la diversidad de sus territorios, la riqueza de sus suelos y las particularidades que cada región imprime en el grano.

Así lo destacó en diálogo con La FM, María del Mar Zuluaga, brand manager Cacao Hunters, quien explicó cómo el origen y las condiciones naturales del país son determinantes en la calidad del producto final





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