Colombian capo extraditado a US, son of Chocó councilor, and more

The news text discusses the extradition of five Colombian nationals to the US for involvement in drug trafficking networks, the evidence of the death of Yulixa, the seizure of assets from 'la Contadora', and the seizure of a finca from a leader of the ELN in Venezuela.

Las reuniones con funcionarios de señalado capo colombiano extraditado a EE. UU. : es hijo de una concejal de Chocó5 colombianos extraditados el viernes 8 de mayo a Estados Unidos por estar vinculado a estructuras narcotraficantes que enviaban cargamentos de cocaína desde Colombia a ese país.

Bala de oxígeno, 8 fotos y oraciones: esta es la evidencia de la muerte de Yulixa que se enviará a Venezuela para procesar a responsables de su crimen. Fiscalía le incautó fortuna a 'la Contadora', prima de capos del 'clan del Golfo' y a expareja de 'Otoniel': informante y celular, claves en rastreoGobierno Petro le cae a finca de señalado líder del Eln en el Catatumbo; este dice que es un campesino y anuncia demand





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